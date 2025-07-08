Хотите розы без грибка и плешивых листьев? Нужно всего одно ведро и пара флаконов

Чёрная пятнистость — одно из самых распространённых грибковых заболеваний роз. Оно поражает листья, вызывая появление тёмных пятен, после чего листва преждевременно опадает. При отсутствии своевременных мер растение ослабевает и может погибнуть. Однако при грамотной профилактике развития болезни удаётся избежать — достаточно заранее провести обработку.
Заболевание распространяется спорами грибка, которые активизируются при высокой влажности и тёплой погоде. Первые признаки часто остаются незамеченными, а когда пятна становятся явными — лечение уже затруднено. Поэтому профилактическая обработка считается наиболее эффективной мерой.
Для приготовления рабочего раствора потребуется:
чистая вода — 10 л;
"Чистоцвет" — 8 мл (системный фунгицид);
"Пиноцид" — 2 мл (противогрибковое средство с защитным действием);
"Богатый Макро Fe" — 1 ст. ложка (микроудобрение с железом);
"Циркон" — 1 мл (стимулятор иммунитета растений).
Наполнить чистое ведро объёмом 10 литров водой (желательно отстоянной).
Добавить последовательно все указанные препараты, тщательно перемешивая после каждого компонента.
Полученную смесь использовать для опрыскивания розовых кустов с обеих сторон листьев.
Обработку проводить в утренние или вечерние часы, при сухой безветренной погоде.
При необходимости процедуру можно повторить через 10-14 дней.
Комплексный подход позволяет не только защитить розы от чёрной пятнистости, но и:
укрепить иммунитет растений;
восполнить дефицит железа;
стимулировать формирование новых бутонов.
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