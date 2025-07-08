Хотите розы без грибка и плешивых листьев? Нужно всего одно ведро и пара флаконов

Опрыскивание специальным составом поможет уберечь розы от грибка

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чёрная пятнистость — одно из самых распространённых грибковых заболеваний роз. Оно поражает листья, вызывая появление тёмных пятен, после чего листва преждевременно опадает. При отсутствии своевременных мер растение ослабевает и может погибнуть. Однако при грамотной профилактике развития болезни удаётся избежать — достаточно заранее провести обработку.

Фото: commons.wikimedia.org by Huhu, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Розы

Почему важно действовать до появления симптомов

Заболевание распространяется спорами грибка, которые активизируются при высокой влажности и тёплой погоде. Первые признаки часто остаются незамеченными, а когда пятна становятся явными — лечение уже затруднено. Поэтому профилактическая обработка считается наиболее эффективной мерой.

Что понадобится для профилактики

Для приготовления рабочего раствора потребуется:

чистая вода — 10 л;

"Чистоцвет" — 8 мл (системный фунгицид);

"Пиноцид" — 2 мл (противогрибковое средство с защитным действием);

"Богатый Макро Fe" — 1 ст. ложка (микроудобрение с железом);

"Циркон" — 1 мл (стимулятор иммунитета растений).

Как приготовить и применять раствор

Наполнить чистое ведро объёмом 10 литров водой (желательно отстоянной). Добавить последовательно все указанные препараты, тщательно перемешивая после каждого компонента. Полученную смесь использовать для опрыскивания розовых кустов с обеих сторон листьев. Обработку проводить в утренние или вечерние часы, при сухой безветренной погоде. При необходимости процедуру можно повторить через 10-14 дней.

Результат: розы — здоровы, цветение — обильное

Комплексный подход позволяет не только защитить розы от чёрной пятнистости, но и:

укрепить иммунитет растений;

восполнить дефицит железа;

стимулировать формирование новых бутонов.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

