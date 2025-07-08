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Хотите розы без грибка и плешивых листьев? Нужно всего одно ведро и пара флаконов

Опрыскивание специальным составом поможет уберечь розы от грибка
1:59
Садоводство

Чёрная пятнистость — одно из самых распространённых грибковых заболеваний роз. Оно поражает листья, вызывая появление тёмных пятен, после чего листва преждевременно опадает. При отсутствии своевременных мер растение ослабевает и может погибнуть. Однако при грамотной профилактике развития болезни удаётся избежать — достаточно заранее провести обработку.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Huhu, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Розы

Почему важно действовать до появления симптомов

Заболевание распространяется спорами грибка, которые активизируются при высокой влажности и тёплой погоде. Первые признаки часто остаются незамеченными, а когда пятна становятся явными — лечение уже затруднено. Поэтому профилактическая обработка считается наиболее эффективной мерой.

Что понадобится для профилактики

Для приготовления рабочего раствора потребуется:

  • чистая вода — 10 л;

  • "Чистоцвет" — 8 мл (системный фунгицид);

  • "Пиноцид" — 2 мл (противогрибковое средство с защитным действием);

  • "Богатый Макро Fe" — 1 ст. ложка (микроудобрение с железом);

  • "Циркон" — 1 мл (стимулятор иммунитета растений).

Как приготовить и применять раствор

  1. Наполнить чистое ведро объёмом 10 литров водой (желательно отстоянной).

  2. Добавить последовательно все указанные препараты, тщательно перемешивая после каждого компонента.

  3. Полученную смесь использовать для опрыскивания розовых кустов с обеих сторон листьев.

  4. Обработку проводить в утренние или вечерние часы, при сухой безветренной погоде.

  5. При необходимости процедуру можно повторить через 10-14 дней.

Результат: розы — здоровы, цветение — обильное

Комплексный подход позволяет не только защитить розы от чёрной пятнистости, но и:

  • укрепить иммунитет растений;

  • восполнить дефицит железа;

  • стимулировать формирование новых бутонов.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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