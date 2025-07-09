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Не тратьте деньги: это удобрение сделает чеснок мощным и ароматным

Органическое средство улучшает вкус и размер чеснока
2:56
Садоводство

Крупные, сочные и ароматные головки чеснока — мечта каждого огородника. Однако добиться хорошего урожая без правильной подкормки почти невозможно. Не обязательно тратиться на дорогостоящие минеральные комплексы — для этого подойдёт простое и доступное средство, которое можно приготовить своими руками из подручных материалов.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Почему чесноку необходима подкормка

Во время активного роста чесноку требуются три ключевых элемента:

  • Азот — стимулирует развитие зелёной массы и укрепляет стебли;

  • Калий — помогает формировать крупные и плотные головки;

  • Фосфор — укрепляет корневую систему и улучшает вкус.

Если в почве не хватает этих веществ, растения развиваются медленно, головки остаются мелкими, а урожай — слабым. Вместо синтетических препаратов можно использовать натуральную подкормку, приготовленную из трав и горчичного жмыха.

Как приготовить дешёвое и эффективное удобрение

Понадобится:

  • свежие одуванчики (можно с корнями);

  • скошенная трава или зелёные остатки;

  • горчичный жмых — 3 столовые ложки;

  • чистая вода;

  • ведро (10-12 л).

Пошаговая инструкция:

  1. Наполнить ведро зелёной массой примерно на треть. Можно смешать одуванчики и скошенную траву.

  2. Добавить 3 ст. ложки горчичного жмыха. Он ускоряет брожение и обогащает состав микроэлементами.

  3. Залить содержимое ведра водой до краёв.

  4. Накрыть ведро доской или плотной крышкой, чтобы защитить от мусора и дождя.

  5. Поставить в тёплое место и оставить на 6-7 дней для настаивания.

По окончании ферментации получится концентрированная жидкость, насыщенная питательными веществами.

Как использовать готовую подкормку

Полученный настой рекомендуется разводить в пропорции 1:10 (1 л настоя на 10 л воды). Раствор вносится под корень чеснока — в уже влажную почву. Лучше проводить подкормку в утренние или вечерние часы, избегая солнечной активности.

Оптимальная частота — 1 раз в 10-14 дней, начиная с фазы активного роста и до середины июля. Позднее подкормки уже не требуются: головки формируются и готовятся к созреванию.

Результат: чеснок — как на выставку

При использовании такого органического удобрения наблюдается:

  • ускорение роста зелени;

  • формирование крупных, плотных головок;

  • усиление аромата и вкуса;

  • повышение устойчивости к заболеваниям.

Все элементы поступают в легкоусвояемой форме, без риска "сжечь" растение, как это может произойти с агрессивной химией. А главное — это почти бесплатный способ, проверенный многими огородниками.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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