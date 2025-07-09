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Пырей заполонил огород? Этот способ избавит от него надолго

Как избавиться от пырея на огороде: советы дачников
3:05
Садоводство

Пырей — один из самых агрессивных сорняков на дачном участке. Он быстро распространяется и вытесняет культурные растения, отнимая у них влагу, питательные вещества и пространство для роста. Избавиться от него трудно: даже малейший оставшийся корешок способен снова прорасти. Однако при системном подходе возможно полностью очистить участок.

Пырей
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пырей

Почему пырей опасен

  • Размножается с помощью корневищ, способных давать новые побеги даже после механического удаления.

  • Подавляет рост овощей и ягодных культур.

  • Быстро осваивает участки, где почва рыхлая и не прикрыта мульчей или сидератами.

Поэтому борьбу с ним необходимо начинать при первых признаках появления, не давая сорняку закрепиться.

Механическая обработка: перекопка с ручной очисткой

Самый распространённый способ — это многократная перекопка с полным удалением корней. Обычно процедура проводится 3-4 раза в течение сезона. После каждой перекопки необходимо тщательно выбрать даже мелкие фрагменты корневищ — они могут прорасти повторно.

Полезные рекомендации:

  • Работы лучше проводить в сухую погоду: так корни легче вытаскиваются из почвы.

  • Использование плоскореза или вил позволяет не нарезать корни, а вытягивать их целиком.

Метод укрытия: борьба без химии

  1. Чёрный непрозрачный полиэтилен
    Участок с пыреем накрывается тёмным пластиком. Края фиксируются камнями или землёй. Через 3-4 недели без доступа света сорняк погибает. Этот метод подходит для больших площадей и используется с середины лета до осени.

  2. Картонный способ
    Поверх пырея укладываются плотные листы картона. Сверху насыпается слой почвы (5-10 см). Оставляется до весны. За зиму сорняк полностью разлагается, а земля становится более рыхлой и пригодной для посадок.

Биологическое подавление: вытеснение сильными растениями

Пырей не выдерживает конкуренции с рядом культур. Их можно высевать на заражённых участках как сидераты или временные культуры:

  • овёс

  • гречиха

  • рожь

  • люцерна

  • кукуруза

Эти растения разрастаются активно, заглушая пырей и препятствуя его повторному появлению.

Химическая защита: точечное применение гербицидов

При сильном заражении может использоваться гербицид системного действия, например, "Раундап". Препарат впитывается через листья и уничтожает корневую систему. Однако при использовании важно учитывать:

  • гербицид воздействует на все растения — обработка должна проводиться точечно;

  • применять средство рекомендуется в безветренную погоду;

  • срок ожидания перед посадкой культур — не менее 2 недель.

Этот метод следует применять только в крайних случаях и с особой осторожностью.

Уточнения

Пыре́й (лат. Elytrígia) — род трав семейства Злаки, включает около 100 видов многолетних травянистых растений. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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