Пырей заполонил огород? Этот способ избавит от него надолго

Пырей — один из самых агрессивных сорняков на дачном участке. Он быстро распространяется и вытесняет культурные растения, отнимая у них влагу, питательные вещества и пространство для роста. Избавиться от него трудно: даже малейший оставшийся корешок способен снова прорасти. Однако при системном подходе возможно полностью очистить участок.
Размножается с помощью корневищ, способных давать новые побеги даже после механического удаления.
Подавляет рост овощей и ягодных культур.
Быстро осваивает участки, где почва рыхлая и не прикрыта мульчей или сидератами.
Поэтому борьбу с ним необходимо начинать при первых признаках появления, не давая сорняку закрепиться.
Самый распространённый способ — это многократная перекопка с полным удалением корней. Обычно процедура проводится 3-4 раза в течение сезона. После каждой перекопки необходимо тщательно выбрать даже мелкие фрагменты корневищ — они могут прорасти повторно.
Полезные рекомендации:
Работы лучше проводить в сухую погоду: так корни легче вытаскиваются из почвы.
Использование плоскореза или вил позволяет не нарезать корни, а вытягивать их целиком.
Чёрный непрозрачный полиэтилен
Участок с пыреем накрывается тёмным пластиком. Края фиксируются камнями или землёй. Через 3-4 недели без доступа света сорняк погибает. Этот метод подходит для больших площадей и используется с середины лета до осени.
Картонный способ
Поверх пырея укладываются плотные листы картона. Сверху насыпается слой почвы (5-10 см). Оставляется до весны. За зиму сорняк полностью разлагается, а земля становится более рыхлой и пригодной для посадок.
Пырей не выдерживает конкуренции с рядом культур. Их можно высевать на заражённых участках как сидераты или временные культуры:
овёс
гречиха
рожь
люцерна
кукуруза
Эти растения разрастаются активно, заглушая пырей и препятствуя его повторному появлению.
При сильном заражении может использоваться гербицид системного действия, например, "Раундап". Препарат впитывается через листья и уничтожает корневую систему. Однако при использовании важно учитывать:
гербицид воздействует на все растения — обработка должна проводиться точечно;
применять средство рекомендуется в безветренную погоду;
срок ожидания перед посадкой культур — не менее 2 недель.
Этот метод следует применять только в крайних случаях и с особой осторожностью.
Пыре́й (лат. Elytrígia) — род трав семейства Злаки, включает около 100 видов многолетних травянистых растений.
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