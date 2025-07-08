Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи объяснили, почему кошки и собаки страдают от стресса и тревоги
Учёные из Томска доказали перенос игровых навыков в реальную жизнь
Олег Шепс раскрыл тайну: кто она, загадочная Полина, его новая любовь
Россияне включают шпинат и семена в меню — для контроля уровня глюкозы
Кардиолог объясняет: когда статины при высоком холестерине не нужны
Сангаджи Тарбаев: обсуждения сбора с выезжающих за границу не ведётся
Еду в никуда: Прохор Шаляпин раскрыл неожиданное хобби с трамваем
Названы признаки, по которым можно понять, что кошка уходит из жизни
Сантехники рекомендуют залить воду в слив перед отъездом, чтобы избежать запаха

Спасаем перец в жару — чем полить, чтобы не остаться без урожая

Названы минеральные и органические подкормки для перца в середине лета
2:49
Садоводство

Перец относится к капризным и чувствительным овощным культурам. В середине лета, когда растение находится в фазе активного плодоношения, особенно важно обеспечить ему полноценное питание. Если кусты начинают вянуть, осыпаются цветки и завязи, наблюдается общее угнетение роста — это может свидетельствовать о нехватке конкретных элементов. Чтобы не потерять урожай, следует вовремя внести правильные подкормки.

Перец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перец

Какие элементы особенно важны в июле

В этот период культура нуждается прежде всего в калии и кальции. Эти элементы отвечают за:

  • формирование и налив плодов;

  • укрепление клеточных стенок;

  • устойчивость к жаре и заболеваниям.

Содержание азота в подкормках должно быть минимальным. Переизбыток этого элемента приведёт к бурному росту зелёной массы в ущерб плодоношению.

Минеральные подкормки: быстрый результат

Для экстренного восполнения дефицита подойдут:

  • монофосфат калия — усиливает цветение и развитие завязей;

  • нитрат кальция — восполняет нехватку кальция и укрепляет ткани плодов;

  • калиевая селитра — содержит сразу два нужных элемента (калий + азот в безопасной дозировке);

  • гуматы калия — улучшают усвоение микроэлементов и повышают иммунитет растений.

Обрабатывать можно как корневым способом (в растворённом виде под корень), так и внекорневым (опрыскивание по листу).

Органические средства: эффективно и безопасно

В дополнение к минеральным удобрениям можно использовать натуральные растворы, приготовленные своими руками. Один из лучших рецептов — настой из крапивы:

Рецепт настоя:

  1. Наполнить 100-литровую ёмкость наполовину измельчённой крапивой.

  2. Добавить немного луковой шелухи — источник микроэлементов.

  3. Всыпать полпачки пекарских дрожжей для активации ферментации.

  4. Залить тёплой водой и настаивать в течение недели.

  5. Перед применением настой обязательно разводить водой в пропорции 1:10.

Такой настой богат калием, витаминами и безопасен для использования на всех стадиях роста.

Как восполнить дефицит кальция

Недостаток кальция проявляется в виде:

  • опадания завязей;

  • гнилей на кончиках плодов;

  • замедленного роста.

В этом случае можно использовать гашёную известь без добавок. Раствор готовится следующим образом:

  1. Растворить 1 кг извести в 10 л воды.

  2. Полученный концентрат развести повторно: 1 л средства на 10 л воды.

  3. Поливать под корень — не чаще 1 раза в 10 дней.

Важно соблюдать дозировку, чтобы не ощелачивать почву избыточно.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Чай из листьев вишни: польза, вред и способ приготовления
Еда и рецепты
Чай из листьев вишни: польза, вред и способ приготовления
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Еда и рецепты
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Последние материалы
Врачи объяснили, почему кошки и собаки страдают от стресса и тревоги
Учёные из Томска доказали перенос игровых навыков в реальную жизнь
Олег Шепс раскрыл тайну: кто она, загадочная Полина, его новая любовь
Россияне включают шпинат и семена в меню — для контроля уровня глюкозы
Кардиолог объясняет: когда статины при высоком холестерине не нужны
Сангаджи Тарбаев: обсуждения сбора с выезжающих за границу не ведётся
Еду в никуда: Прохор Шаляпин раскрыл неожиданное хобби с трамваем
Названы признаки, по которым можно понять, что кошка уходит из жизни
Сантехники рекомендуют залить воду в слив перед отъездом, чтобы избежать запаха
Skoda начала производство Kushaq во Вьетнаме из индийских комплектующих
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.