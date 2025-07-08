Спасаем перец в жару — чем полить, чтобы не остаться без урожая

Перец относится к капризным и чувствительным овощным культурам. В середине лета, когда растение находится в фазе активного плодоношения, особенно важно обеспечить ему полноценное питание. Если кусты начинают вянуть, осыпаются цветки и завязи, наблюдается общее угнетение роста — это может свидетельствовать о нехватке конкретных элементов. Чтобы не потерять урожай, следует вовремя внести правильные подкормки.
В этот период культура нуждается прежде всего в калии и кальции. Эти элементы отвечают за:
формирование и налив плодов;
укрепление клеточных стенок;
устойчивость к жаре и заболеваниям.
Содержание азота в подкормках должно быть минимальным. Переизбыток этого элемента приведёт к бурному росту зелёной массы в ущерб плодоношению.
Для экстренного восполнения дефицита подойдут:
монофосфат калия — усиливает цветение и развитие завязей;
нитрат кальция — восполняет нехватку кальция и укрепляет ткани плодов;
калиевая селитра — содержит сразу два нужных элемента (калий + азот в безопасной дозировке);
гуматы калия — улучшают усвоение микроэлементов и повышают иммунитет растений.
Обрабатывать можно как корневым способом (в растворённом виде под корень), так и внекорневым (опрыскивание по листу).
В дополнение к минеральным удобрениям можно использовать натуральные растворы, приготовленные своими руками. Один из лучших рецептов — настой из крапивы:
Рецепт настоя:
Наполнить 100-литровую ёмкость наполовину измельчённой крапивой.
Добавить немного луковой шелухи — источник микроэлементов.
Всыпать полпачки пекарских дрожжей для активации ферментации.
Залить тёплой водой и настаивать в течение недели.
Перед применением настой обязательно разводить водой в пропорции 1:10.
Такой настой богат калием, витаминами и безопасен для использования на всех стадиях роста.
Недостаток кальция проявляется в виде:
опадания завязей;
гнилей на кончиках плодов;
замедленного роста.
В этом случае можно использовать гашёную известь без добавок. Раствор готовится следующим образом:
Растворить 1 кг извести в 10 л воды.
Полученный концентрат развести повторно: 1 л средства на 10 л воды.
Поливать под корень — не чаще 1 раза в 10 дней.
Важно соблюдать дозировку, чтобы не ощелачивать почву избыточно.
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