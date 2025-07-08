Спасаем перец в жару — чем полить, чтобы не остаться без урожая

Названы минеральные и органические подкормки для перца в середине лета

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перец относится к капризным и чувствительным овощным культурам. В середине лета, когда растение находится в фазе активного плодоношения, особенно важно обеспечить ему полноценное питание. Если кусты начинают вянуть, осыпаются цветки и завязи, наблюдается общее угнетение роста — это может свидетельствовать о нехватке конкретных элементов. Чтобы не потерять урожай, следует вовремя внести правильные подкормки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Перец

Какие элементы особенно важны в июле

В этот период культура нуждается прежде всего в калии и кальции. Эти элементы отвечают за:

формирование и налив плодов;

укрепление клеточных стенок;

устойчивость к жаре и заболеваниям.

Содержание азота в подкормках должно быть минимальным. Переизбыток этого элемента приведёт к бурному росту зелёной массы в ущерб плодоношению.

Минеральные подкормки: быстрый результат

Для экстренного восполнения дефицита подойдут:

монофосфат калия — усиливает цветение и развитие завязей;

нитрат кальция — восполняет нехватку кальция и укрепляет ткани плодов;

калиевая селитра — содержит сразу два нужных элемента (калий + азот в безопасной дозировке);

гуматы калия — улучшают усвоение микроэлементов и повышают иммунитет растений.

Обрабатывать можно как корневым способом (в растворённом виде под корень), так и внекорневым (опрыскивание по листу).

Органические средства: эффективно и безопасно

В дополнение к минеральным удобрениям можно использовать натуральные растворы, приготовленные своими руками. Один из лучших рецептов — настой из крапивы:

Рецепт настоя:

Наполнить 100-литровую ёмкость наполовину измельчённой крапивой. Добавить немного луковой шелухи — источник микроэлементов. Всыпать полпачки пекарских дрожжей для активации ферментации. Залить тёплой водой и настаивать в течение недели. Перед применением настой обязательно разводить водой в пропорции 1:10.

Такой настой богат калием, витаминами и безопасен для использования на всех стадиях роста.

Как восполнить дефицит кальция

Недостаток кальция проявляется в виде:

опадания завязей;

гнилей на кончиках плодов;

замедленного роста.

В этом случае можно использовать гашёную известь без добавок. Раствор готовится следующим образом:

Растворить 1 кг извести в 10 л воды. Полученный концентрат развести повторно: 1 л средства на 10 л воды. Поливать под корень — не чаще 1 раза в 10 дней.

Важно соблюдать дозировку, чтобы не ощелачивать почву избыточно.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

