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Слива сбрасывает урожай: что делать прямо сейчас

Слива теряет зелёные плоды из-за жары и недостатка полива
2:44
Садоводство

Выглядели завязи здоровыми, всё шло к хорошему урожаю — и вдруг часть слив осыпалась ещё зелёной. Такая ситуация знакома многим садоводам. Причины могут быть разные, но чаще всего — в уходе. Чтобы сохранить урожай, важно понимать, что именно вызывает осыпание и как этому можно быстро и безопасно противостоять.

Слива – плодове 2
Фото: commons.wikimedia.org by Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слива – плодове 2

Основная причина — нехватка влаги

Слива относится к растениям с поверхностной корневой системой. Это значит, что при жаркой погоде она не способна добывать влагу из глубины, как это делают, например, яблони или груши. Поэтому без регулярного полива дерево начинает страдать, и первое, от чего оно отказывается в таких условиях, — это лишние плоды.

Чтобы этого не происходило, в период жары следует:

  • поливать сливу регулярно и обильно, особенно во время формирования завязей;

  • следить за влажностью почвы в приствольном круге;

  • не допускать длительного пересыхания земли.

Мульча — простое решение для сохранения влаги

Для уменьшения испарения влаги и защиты корней от перегрева стоит использовать мульчу. Она укладывается в приствольный круг и позволяет удерживать влагу даже в самые засушливые дни. В качестве мульчи подойдут:

  • скошенная трава;

  • солома;

  • кора деревьев или опилки.

Важно: слой мульчи не должен соприкасаться с корой дерева — чтобы избежать прения.

Нехватка питания — ещё один повод сбросить завязи

Слива реагирует на дефицит питательных веществ: при недостатке питания дерево не способно обеспечить рост всех плодов и начинает их сбрасывать. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно подкармливать растение.

Перед внесением удобрений обязательно нужно увлажнить приствольный круг, иначе подкормка может сжечь корни. Особенно важно питание во время:

  • цветения;

  • завязи;

  • активного роста плодов.

Используются в этот период органические и минеральные удобрения с упором на калий и фосфор.

Болезни и вредители: незаметная угроза урожаю

Даже при хорошем уходе сливу могут атаковать вредители или болезни. Наибольшую опасность представляют:

  • сливовая плодожорка — откладывает яйца в плоды, из-за чего те осыпаются;

  • сливовый пилильщик — личинки повреждают завязи и молодые плоды.

Чтобы избежать потерь, требуется регулярный осмотр дерева и профилактическая обработка. При первых признаках заражения нужно немедленно применять инсектициды или безопасные народные средства — в зависимости от стадии вегетации.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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