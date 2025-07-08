Слива сбрасывает урожай: что делать прямо сейчас

Выглядели завязи здоровыми, всё шло к хорошему урожаю — и вдруг часть слив осыпалась ещё зелёной. Такая ситуация знакома многим садоводам. Причины могут быть разные, но чаще всего — в уходе. Чтобы сохранить урожай, важно понимать, что именно вызывает осыпание и как этому можно быстро и безопасно противостоять.
Слива относится к растениям с поверхностной корневой системой. Это значит, что при жаркой погоде она не способна добывать влагу из глубины, как это делают, например, яблони или груши. Поэтому без регулярного полива дерево начинает страдать, и первое, от чего оно отказывается в таких условиях, — это лишние плоды.
Чтобы этого не происходило, в период жары следует:
поливать сливу регулярно и обильно, особенно во время формирования завязей;
следить за влажностью почвы в приствольном круге;
не допускать длительного пересыхания земли.
Для уменьшения испарения влаги и защиты корней от перегрева стоит использовать мульчу. Она укладывается в приствольный круг и позволяет удерживать влагу даже в самые засушливые дни. В качестве мульчи подойдут:
скошенная трава;
солома;
кора деревьев или опилки.
Важно: слой мульчи не должен соприкасаться с корой дерева — чтобы избежать прения.
Слива реагирует на дефицит питательных веществ: при недостатке питания дерево не способно обеспечить рост всех плодов и начинает их сбрасывать. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно подкармливать растение.
Перед внесением удобрений обязательно нужно увлажнить приствольный круг, иначе подкормка может сжечь корни. Особенно важно питание во время:
цветения;
завязи;
активного роста плодов.
Используются в этот период органические и минеральные удобрения с упором на калий и фосфор.
Даже при хорошем уходе сливу могут атаковать вредители или болезни. Наибольшую опасность представляют:
сливовая плодожорка — откладывает яйца в плоды, из-за чего те осыпаются;
сливовый пилильщик — личинки повреждают завязи и молодые плоды.
Чтобы избежать потерь, требуется регулярный осмотр дерева и профилактическая обработка. При первых признаках заражения нужно немедленно применять инсектициды или безопасные народные средства — в зависимости от стадии вегетации.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
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