Банка с гущей — как бомба замедленного действия для грядки

Каждое утро мы выбрасываем остатки от кофе, даже не догадываясь, что это может быть настоящей находкой для дачного участка. Но прежде чем нести кофейную гущу к растениям, важно знать: не все зелёные любимцы ей обрадуются.
В кофейной гуще есть всё, что нужно для роста: азот, фосфор, калий. Она улучшает структуру почвы, делает её более рыхлой и помогает удерживать влагу. Особенно ей рады растения, которым по вкусу слабокислая среда, например, голубика или гортензии — цвет у них от такого "угощения" может стать ещё ярче.
Но гуща имеет pH около 6,5-6,8 — это хоть и не лимонный сок, но уже ощутимая кислотность. И вот тут начинаются проблемы.
Есть растения, которым кофейная гуща противопоказана. В первую очередь это те, кто любит щелочную почву:
Если поливать такие растения настоем из гущи, это может привести к пожелтению листьев, замедлению роста и даже гибели.
Чтобы не навредить:
Также есть альтернативы: зола, яичная скорлупа, настой крапивы. Главное — адаптировать подкормку под нужды конкретных растений.
Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.
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