Банка с гущей — как бомба замедленного действия для грядки

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Использование кофейной гущи в саду: вот кому она может навредить
2:02
Садоводство

Каждое утро мы выбрасываем остатки от кофе, даже не догадываясь, что это может быть настоящей находкой для дачного участка. Но прежде чем нести кофейную гущу к растениям, важно знать: не все зелёные любимцы ей обрадуются.

Голубика
Фото: Own work by B.gliwa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Голубика

Полезно, но не для всех

В кофейной гуще есть всё, что нужно для роста: азот, фосфор, калий. Она улучшает структуру почвы, делает её более рыхлой и помогает удерживать влагу. Особенно ей рады растения, которым по вкусу слабокислая среда, например, голубика или гортензии — цвет у них от такого "угощения" может стать ещё ярче.

Но гуща имеет pH около 6,5-6,8 — это хоть и не лимонный сок, но уже ощутимая кислотность. И вот тут начинаются проблемы.

Кто "против" кофе

Есть растения, которым кофейная гуща противопоказана. В первую очередь это те, кто любит щелочную почву:

  • Капуста, редис, репа — представители капустных не оценят такой подкормки.
  • Лаванда, розмарин, тимьян — эти средиземноморские ароматные травы любят сухую, известковую землю.
  • Суккуленты и кактусы — привыкли к минимальному увлажнению и стабильной, нейтральной почве.

Если поливать такие растения настоем из гущи, это может привести к пожелтению листьев, замедлению роста и даже гибели.

Как использовать с умом

Чтобы не навредить:

  • Проверьте кислотность почвы — тест можно найти в любом садовом магазине.
  • Добавляйте гущу в компост — там она сбалансируется с другими отходами и подойдёт большинству растений.
  • Не переусердствуйте — даже полезная добавка при избытке может испортить всё.

Также есть альтернативы: зола, яичная скорлупа, настой крапивы. Главное — адаптировать подкормку под нужды конкретных растений.

Уточнения

Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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