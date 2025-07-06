Банка с гущей — как бомба замедленного действия для грядки

Использование кофейной гущи в саду: вот кому она может навредить

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждое утро мы выбрасываем остатки от кофе, даже не догадываясь, что это может быть настоящей находкой для дачного участка. Но прежде чем нести кофейную гущу к растениям, важно знать: не все зелёные любимцы ей обрадуются.

Фото: Own work by B.gliwa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Голубика

Полезно, но не для всех

В кофейной гуще есть всё, что нужно для роста: азот, фосфор, калий. Она улучшает структуру почвы, делает её более рыхлой и помогает удерживать влагу. Особенно ей рады растения, которым по вкусу слабокислая среда, например, голубика или гортензии — цвет у них от такого "угощения" может стать ещё ярче.

Но гуща имеет pH около 6,5-6,8 — это хоть и не лимонный сок, но уже ощутимая кислотность. И вот тут начинаются проблемы.

Кто "против" кофе

Есть растения, которым кофейная гуща противопоказана. В первую очередь это те, кто любит щелочную почву:

Капуста, редис, репа — представители капустных не оценят такой подкормки.

Лаванда, розмарин, тимьян — эти средиземноморские ароматные травы любят сухую, известковую землю.

Суккуленты и кактусы — привыкли к минимальному увлажнению и стабильной, нейтральной почве.

Если поливать такие растения настоем из гущи, это может привести к пожелтению листьев, замедлению роста и даже гибели.

Как использовать с умом

Чтобы не навредить:

Проверьте кислотность почвы — тест можно найти в любом садовом магазине.

Добавляйте гущу в компост — там она сбалансируется с другими отходами и подойдёт большинству растений.

Не переусердствуйте — даже полезная добавка при избытке может испортить всё.

Также есть альтернативы: зола, яичная скорлупа, настой крапивы. Главное — адаптировать подкормку под нужды конкретных растений.

Уточнения

Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

