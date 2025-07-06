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Цветёт, как на дрожжах: один банан — и орхидея оживает

Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
1:41
Садоводство

Орхидея — одно из самых капризных, но и самых эффектных растений на подоконнике. И хотя многие думают, что за ней нужен глаз да глаз, на самом деле она может быть совсем неприхотливой — стоит лишь понять, что ей нужно. А нужно ей не так уж много: свет, покой и немного… кухонных отходов.

Орхидея
Фото: Blütentrieb by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Орхидея

Как не погубить орхидею

Орхидеи не любят ни прямого солнца, ни переувлажнения. Лучше всего чувствуют себя на подоконнике с рассеянным светом (восток или запад — идеально), а поливать их нужно только после полного высыхания субстрата. Самый щадящий способ — погружение в воду на 10-15 минут с последующим сливом.

Также орхидеи не переносят сквозняков и сухого воздуха. Особенно в отопительный сезон им будет полезно лёгкое опрыскивание (только не в период цветения!) или увлажнитель воздуха рядом.

Чем подкормить орхидею, не покупая удобрение

Оказывается, кожура банана — не мусор, а настоящее сокровище для орхидеи. В ней содержится калий, кальций, магний и фосфор — всё, что нужно для мощных корней, ярких цветов и крепких листьев.

Вот простой рецепт:

  • Нарежьте кожуру от одного спелого банана.
  • Залейте её 0,5 л тёплой воды.
  • Оставьте в темном месте на 2-3 дня.
  • Процедите — и готово!

Полученный настой разводите пополам с водой и поливайте орхидею раз в 2-3 недели. Особенно полезен такой "банановый чай" в период активного роста или подготовки к цветению.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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