Цветёт, как на дрожжах: один банан — и орхидея оживает

Орхидея — одно из самых капризных, но и самых эффектных растений на подоконнике. И хотя многие думают, что за ней нужен глаз да глаз, на самом деле она может быть совсем неприхотливой — стоит лишь понять, что ей нужно. А нужно ей не так уж много: свет, покой и немного… кухонных отходов.
Орхидеи не любят ни прямого солнца, ни переувлажнения. Лучше всего чувствуют себя на подоконнике с рассеянным светом (восток или запад — идеально), а поливать их нужно только после полного высыхания субстрата. Самый щадящий способ — погружение в воду на 10-15 минут с последующим сливом.
Также орхидеи не переносят сквозняков и сухого воздуха. Особенно в отопительный сезон им будет полезно лёгкое опрыскивание (только не в период цветения!) или увлажнитель воздуха рядом.
Оказывается, кожура банана — не мусор, а настоящее сокровище для орхидеи. В ней содержится калий, кальций, магний и фосфор — всё, что нужно для мощных корней, ярких цветов и крепких листьев.
Вот простой рецепт:
Полученный настой разводите пополам с водой и поливайте орхидею раз в 2-3 недели. Особенно полезен такой "банановый чай" в период активного роста или подготовки к цветению.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.