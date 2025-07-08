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Поймай шершня, сохрани спокойствие: простое решение для дачного рая

Как сделать ловушку для шершней из бутылки — инструкция и советы
3:37
Садоводство » Советы

Шершни — крупные и устрашающие насекомые, которые могут вызвать немалую тревогу. Их ужаления болезненны, и для некоторых людей они могут быть опасны, особенно если у них есть аллергия на укусы. Если вы заметили шершней в своём саду или на прилегающей территории, важно действовать быстро и эффективно. 

Оса и шершнь крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оса и шершнь крупным планом

Почему шершни опасны

Шершни не только могут вызывать болезненные укусы, но и являются защитниками своего гнезда. Если вы приблизитесь к ним, шершни могут стать агрессивными и напасть. Кроме того, они могут представлять опасность для домашних животных и детей, играющих на открытом воздухе. Поэтому важно контролировать их численность и удалять гнезда, когда это необходимо.

Ловушка для шершней: как она работает

Одна из самых эффективных ловушек для шершней — это простая конструкция, которая использует их естественные повадки. Шершни привлекаются к сладким запахам, поэтому ловушка может быть изготовлена из подручных материалов. Вот как сделать свою собственную ловушку:

Необходимые материалы:

  • Пластиковая бутылка (1,5-2 литра)
  • Ножницы или нож
  • Сахар или мед
  • Вода
  • Немного уксуса
  • Привлекательный ароматизатор (например, кусочки фруктов)

Инструкция по изготовлению:

  1. Подготовка бутылки: возьмите пластиковую бутылку и отрежьте верхнюю часть (где горлышко) примерно на одной трети. Оставшуюся часть переверните и вставьте в верхнюю.
  2. Приготовление приманки: влейте в ловушку примерно 200 мл воды, добавьте 2-3 столовые ложки сахара или меда и немного уксуса для создания запаха. уксуса будет обманывать шершней, заставляя думать, что это гниющие фрукты.
  3. Добавьте ароматизаторы: можно добавить кусочки фруктов, как, например, яблоки или груши, чтобы усилить аромат.
  4. Размещение ловушки: разместите ловушку на открытом воздухе, вдали от вашего дома и мест, где часто находятся люди. Лучшие места — это рядом с цветами и фруктовыми деревьями, где шершни могут искать пищу.
  5. Мониторинг и очищение: проверяйте ловушку регулярно, и, если она заполнена шершнями, аккуратно выбросьте содержимое и замените приманку. 

Дополнительные советы по борьбе с шершнями

  • Удаление гнёзд: если вы заметили гнездо шершней, лучше всего оставить его удаление профессионалам. Это связано с тем, что шершни могут проявлять агрессию при защите своего дома.
  • Избегайте ярких цветов: если вы планируете высаживать цветы, избегайте ярких цветов, которые могут привлекать шершней.
  • Уберите остатки пищи: Будьте внимательны к тому, чтобы на открытом воздухе не оставалось остатков пищи и сладких напитков, так как это может привлекать шершней.

Шершни могут вызывать опасность, но с помощью простых и эффективных ловушек можно значительно снизить их численность и предотвратить нежелательные встречи. Сделав собственную ловушку, вы сможете защитить свой участок от этих крупных насекомых без использования химикатов и токсичных препаратов. Главное — быть осторожным и следить за своей безопасностью, особенно если у вас есть аллергия на укусы. С наступлением летнего сезона оставайтесь внимательными, и ваш дачный участок будет безопасным и приятным местом для отдыха!

Уточнения

Ше́ршни (лат. Vespa, букв. «оса») — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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