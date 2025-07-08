Помогите им выжить: лучшие советы по поливу в период жары

Синоптики прогнозируют жару до +35: как спасти урожай на участке

3:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С приходом жарких летних дней дачные обязанности становятся особенно актуальными. В условиях повышенных температур и недостатка влаги растения нуждаются в пристальном внимании. Полив — один из самых важных аспектов ухода за растениями в саду, и в этом стараемся обеспечить должное время и ресурсы для тех, кто требует этого больше всего.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

Молодые саженцы и рассада

Молодые растения, только что высаженные в открытый грунт, особенно уязвимы в жаркие дни. Они требуют регулярного полива, чтобы укорениться и адаптироваться к новым условиям. Обратите внимание на следующие виды:

Деревья и кустарники: молодые деревца особенно чувствительны к недостатку влаги. Поливайте их более обильно, чтобы корни хорошо развивались.

Рассада овощей: помидоры, перцы, баклажаны и другие культуры, недавно высаженные, нуждаются в регулярном увлажнении, чтобы не увядали.

Овощные культуры

Овощные растения требуют достаточного количества влаги для полноценного роста и формирования урожая. Особенно важен полив для:

Томатов: эти растения особенно чувствительны к засухе. Недостаток влаги может привести к растрескиванию плодов.

Огурцов: у них поверхностная корневая система, поэтому регулярный полив обеспечит им необходимую влагу.

Перцев: для хорошей урожайности перцы нуждаются в стабильном уровне влаги в почве.

Цветы

Цветущие растения требуют особого внимания в жару, особенно те, которые известны своими крупными цветами:

Розы: они выглядят великолепно, но в жаркую погоду могут увядать. Обильный полив способствует продолжению цветения.

Герберы и астры: эти яркие цветы также нуждаются в регулярном увлажнении, чтобы сохранить свою красоту.

Плодовые деревья и кустарники

Плодовые деревья также требуют должного внимания в жару, особенно в период наливания плодов:

Вишня и слива: для достижения полноценного размера и сладости плодов необходимо обеспечить деревья достаточным количеством воды.

Малина и смородина: эти кустарники, особенно в период созревания ягод, нуждаются в стабильном поливе.

Лаванда и ароматические травы

Среди ароматических трав особое внимание следует уделить:

Базилику и розмарину: эти травы требуют регулярного полива в жаркую погоду для сохранения аромата и свежести.

Мелиссе и мяте: они также нуждаются в увлажнении, чтобы предотвратить увядание.

Рекомендации по поливу в жаркую погоду

Поливайте утром или вечером: в пик жары (с 11:00 до 17:00) поливать растения не рекомендуется, чтобы избежать испарения влаги.

Используйте мульчу: мульча помогает сохранить влагу в почве, предотвращая её быстрое испарение.

Проверяйте влажность почвы: перед поливом убедитесь, что верхний слой почвы действительно сухой. Это предотвратит переувлажнение.

Глубокий полив: лучше поливать реже, но обильно, чтобы вода проникала вглубь, к корням растений.

Жаркие летние дни требуют от садоводов особого внимания к поливу. Правильный выбор растений для полива в первую очередь обеспечит их здоровье и хорошее плодоношение. Помните, что каждое растение уникально и может иметь свои потребности в воде. Уделяя внимание местным условиям и следуя рекомендациям, вы сможете обеспечить своим растениям стойкость к жаре и изобилие на своём участке.

Уточнения

Ороше́ние или иррига́ция — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.

