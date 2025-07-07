Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пожелтевшие носки больше не проблема: простой способ вернуть белизну
Секреты молодости кожи: 3 метода, которые действительно замедляют старение
Женщина с алкаптонурией: черные пятна на сердце стали сигналом для операции
Как приготовить крем, который не тает и сохраняет форму: секретный метод, знакомый мамам и бабушкам
Уже не просто страсть: Погребняк о воссоединении Бондарчука с Паулиной Андреевой
Препараты для похудения могут бороться с алкоголизмом: как работает семаглутид
Как Ига Свёнтек преодолевает трудности: её путь к финалу Уимблдона
Медведи: от гигантов до крошечных косолапых — разнообразие и особенности видов
Опасность багажных бирок: что нужно знать каждому путешественнику

От кашпо зависит многое. Выбирает союзника в борьбе за здоровье и красоту комнатных растений

Какое кашпо дольше прослужит вашим растениям
3:33
Садоводство » Комнатные цветы

Кашпо — неотъемлемая часть ухода за комнатными растениями. Эти контейнеры позволяют не только украсить интерьер, но и создать оптимальные условия для роста и развития зелёных питомцев. Однако материал, из которого изготовлено кашпо, играет ключевую роль в здоровье и благополучии растений.

цветы в подвесной корзине
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
цветы в подвесной корзине

Керамика

Преимущества:

  • Эстетика: керамические кашпо отличаются разнообразием форм, цветов и узоров, что позволяет легко вписать их в любой интерьер.
  • Воздухопроницаемость: керамика хорошо пропускает воздух, что предотвращает загнивание корней.
  • Тяжесть: такие кашпо устойчивы и не наклоняются под воздействием ветра (если речь идет о наружном использовании).

Недостатки:

  • Хрупкость: керамика может разбиться при падении или сильном ударе.
  • Цена: как правило, керамические изделия стоят дороже других материалов.

Пластик

Преимущества:

  • Лёгкость: пластиковые кашпо лёгкие и простые в использовании, что удобно при пересадке растений.
  • Доступность: такой материал доступен по цене, и его можно найти в различных дизайнах и цветах.
  • Устойчивость к воздействию влаги: пластик не впитывает воду, что минимизирует риск загнивания. 

Недостатки:

  • Меньшая долговечность: пластиковые кашпо могут выцветать на солнце и деформироваться со временем.
  • Отсутствие воздухопроницаемости: пластик не всегда обеспечивает хорошую вентиляцию для корней.

Дерево

Преимущества:

  • Экологичность: дерево является натуральным материалом и придаёт уютный и органичный вид интерьеру.
  • Хорошая изоляция: деревянные кашпо хорошо удерживают температуру и влагу.

Недостатки:

  • Склонность к гниению: дерево может гнить, если не обработано специальными защитными средствами.
  • Требует ухода: деревянные кашпо нуждаются в регулярной обработке и защите от влаги.

Металл

Преимущества:

  • Современный вид: металлические кашпо отлично подходят для стиля лофт и хай-тек, придавая помещению стильный вид.
  • Долговечность: металлические изделия устойчивы к внешним воздействиям.

Недостатки:

  • Потеря тепла: металл быстро теряет тепло, что может вызвать перепады температуры для корней растений.
  • Коррозия: металлические кашпо могут подвергаться коррозии, особенно в случае контакта с влагой.

Бетон

Преимущества:

  • Солидность и тяжелая масса: бетонные кашпо имеют современный вид и подходят для крупных растений благодаря своей устойчивой конструкции.
  • Долговечность: они устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Недостатки:

  • Вес: бетонные кашпо довольно тяжелые, что усложняет их перемещение.
  • Отсутствие вентиляции: как и пластик, бетон не обеспечивает хорошей воздухопроницаемости.

Выбор материала кашпо для комнатных растений зависит от ваших предпочтений, стиля интерьера и особенностей ухода за конкретными растениями. Керамика хороша для большинства растений благодаря своей воздухопроницаемости, в то время как пластиковые кашпо идеально подходят для новичков благодаря легкости и доступности. Дерево и металл привносят элегантность, но требуют особого ухода. Бетон же подходит для крупных растений, обеспечивая им стабильность. 

Уточнения

Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. «спрячь-горшок») — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Садоводство, цветоводство
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом Аудио 
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины
Домашние животные
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины Аудио 
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом
Наука и техника
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Секреты молодости кожи: 3 метода, которые действительно замедляют старение
Женщина с алкаптонурией: черные пятна на сердце стали сигналом для операции
Как приготовить крем, который не тает и сохраняет форму: секретный метод, знакомый мамам и бабушкам
Уже не просто страсть: Погребняк о воссоединении Бондарчука с Паулиной Андреевой
Препараты для похудения могут бороться с алкоголизмом: как работает семаглутид
Как Ига Свёнтек преодолевает трудности: её путь к финалу Уимблдона
Какое кашпо дольше прослужит вашим растениям
Медведи: от гигантов до крошечных косолапых — разнообразие и особенности видов
Опасность багажных бирок: что нужно знать каждому путешественнику
Мирра Андреева с трибун: забавный момент с Кончитой Мартинес на Уимблдоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.