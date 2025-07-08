Не упустите шанс: чего не хватает вашим пионам для пышного цветения на следующий год

Как правильно кормить пионы в июле

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пышное цветение пионов привлекает внимание и создает настоящий праздник на вашем участке. Однако, чтобы они радовали вас не только в текущем сезоне, но и на протяжении многих лет, необходим правильный уход и подкормка.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розовые пионы

Органические удобрения: натуральный путь к насыщенному цветению

Органические удобрения — это лучший способ поддержать здоровье ваших пионов. В июле можно использовать:

Компост: хорошо разложенный компост содержит все необходимые макро- и микроэлементы. Добавьте его к растениям, аккуратно перемешивая с верхним слоем почвы вокруг кустов.

Куриный помёт: это мощное удобрение, богатое азотом и фосфором. Используйте его в жидком виде, разбавив с водой в пропорции 1:15, или рассыпьте в сухом виде, но в небольших количествах.

Перегной: после цветения полейте пионы перегноем. Это улучшит структуру почвы и добавит в нее необходимые питательные вещества.

Минеральные удобрения: баланс необходимых элементов

Помимо органических удобрений, полезно использовать минеральные подкормки, содержащие все необходимые элементы. В июле рекомендуется:

Азотные удобрения: например, мочевина или аммиачная селитра. Они способствуют росту зелёной массы и подготовят пионы к зимовке. Вносите их в небольших дозах, регулируя количество в зависимости от состояния растений.

Фосфорные удобрения: суперфосфат или комплексные препараты с высоким содержанием фосфора способствуют укреплению корней и закладке цветочных почек на следующий год. Эти удобрения полезны для цветущих растений.

Калийные удобрения: хлористый калий или сульфат калия помогут пионам справляться со стрессом в условиях недостатка влаги и проникнут в корни, повышая их устойчивость к болезням.

Подкормка в сочетании с поливом

Не забывайте, что подкормка лучше усваивается в сочетании с нормальным поливом. Пионы требуют регулярного увлажнения, особенно в жаркие летние месяцы. Поливайте растения глубоко и регулярно, чтобы земля не пересыхала. Лишь правильно организованный полив на фоне удобрений обеспечит улучшение здоровья ваших растений.

Уделите внимание биостимуляторам

Для стимуляции роста и улучшения цветения можно использовать биостимуляторы, такие как гуматы или экстракты из водорослей. Они усиливают усвоение питательных веществ и помогают пионам легче перенести стресс, вызванный жарой и недостатком влаги.

Обработка почвы

После внесения удобрений и полива полезно провести рыхление почвы вокруг пионов. Это улучшает доступ кислорода к корням растений и способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Плодотворная подкормка пионов в июле — это залог их здоровья и обильного цветения на следующий год. Используя органические и минеральные удобрения, правильно поливая и заботясь о почве, вы создадите прекрасные условия для роста своих любимых цветов.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

