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Петунии, которые не умирают зимой: лучшие способы заставить цветы радовать глаз

Как продлить цветение петуний до морозов
3:18
Садоводство » Цветы

Чтобы петунии радовали вас своим цветением до самых заморозков, необходимо знать некоторые секреты ухода за ними в июне и последующие месяцы. В этой статье мы расскажем, как добиться обильного цветения и продлить срок жизни ваших петуний.

петуния
Фото: pixnio.com by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
петуния

Правильное освещение

Петунии любят солнце! Убедитесь, что ваши растения получают достаточно солнечного света — минимум 6-8 часов в день. Если они находятся в тени, это может негативно сказаться на их цветении. Можно разместить их на открытых солнечных участках или на подоконниках, выходящих на юг или запад. Естественный свет способствует формированию цветковых почек.

Полив: баланс — ключ к успеху

Регулярный и правильный полив — важный аспект ухода за петуниями. Эти растения нуждаются в равномерном увлажнении, но не перезаливании. Лучше всего поливать их по утрам, чтобы избежать повреждения корней и предотвратить развитие грибковых заболеваний. Ориентируйтесь на состояние почвы — если верхний слой подсох, пора поливать. В жаркие дни полив нужно увеличить, а в дождливую погоду — уменьшить.

Подкормка — подпитка для цветения

Чтобы петунии цвели обильно и продолжительно, их необходимо подкармливать. Используйте комплексные удобрения с высоким содержанием калия и фосфора каждые 10-14 дней. Это поможет стимулировать образование бутонов и продлить срок цветения. Вы также можете использовать жидкие удобрения, которые легко усваиваются растениями.

Удаление увядших цветов

Регулярно удаляйте увядшие цветы и листья. Это действие называется «пропалыванием» или «мерцанием» и способствует не только поддержанию аккуратного внешнего вида, но и увеличению цветения. Удаляя отцветшие цветы, вы стимулируете растение на образование новых бутонов и улучшаете их общее состояние.

Правильное формирование куста

Петунии, особенно каскадные и ампельные сорта, требуют формирования. Удаляйте оголенные ветви, а также прищипывайте верхушки растений, чтобы стимулировать боковой рост. Это поможет создать пышный куст и усилит цветение. Также не забывайте об обрезке — аккуратная стрижка старых и поврежденных побегов способствует лучшему росту новых.

Защита от вредителей и болезней

Следите за состоянием своих петуний и не допускайте появления вредителей, таких как тля или паутинный клещ. В случае появления проблем, используйте безопасные инсектициды или народные средства. Также позаботьтесь о профилактике грибковых заболеваний, чтобы ваши петунии оставались здоровыми и цветущими.

Подготовка к холодам

По мере приближения осени и ухудшения погоды, начните готовить ваши петунии к холодам. Если первые заморозки могут произойти раньше, принесите растения в теплицу или на закрытый балкон, если это возможно. Также вы можете использовать укрывные материалы для защиты кустов на грядках.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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