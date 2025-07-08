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Урожай клубники уже собран, но это только начало: как подготовить растения к следующему сезону

Лето 2025: как ухаживать за клубникой после плодоношения — советы агрономов
3:26
Садоводство » Советы

Сбор клубники — это всегда радостное и волнительное событие. Однако после того, как вы наслаждаетесь сладкими ягодами, начинается не менее важный этап — уход за растениями, который определит, насколько щедрым будет ваш урожай в следующем сезоне. Не дайте своим грядкам «забыть» о будущем

Куст клубники
Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куст клубники

Уборка остатка урожая: первый шаг к здоровью растений

Сразу после сбора ягод удалите оставшиеся плоды, поврежденные листья и соцветия. Это не просто забота о чистоте — такие действия помогут избежать заболеваний и упростить обработку грядок. Утилизируйте «лишние» части: их можно использовать для компоста, или уберите с участка, чтобы сократить вероятность атаки вредителей.

Обрезка: формируем идеальные условия для будущего урожая

Не забудьте обрезать старые и больные листья, а также лишние усы. Эта простая манипуляция улучшает вентиляцию и наполняет корни силой для нового роста. Оставляя лишь здоровые и крепкие побеги, вы способствуете формированию обильных цветоносов на следующий год!

Время для подкормки: даём питательные вещества

Клубника — не только изысканный и вкусный фрукт, но и требовательная к питательным веществам. После сбора ягод пора подкормить ваши растения! Используйте органические удобрения, такие как компост или перегной, которые обогатят почву. Дополнив это специальными комплексными удобрениями, вы обеспечите свою урожайность важными элементами — калий и фосфор помогут вашим растениям раскрываться во всей красе.

Полив: ключ к успеху

Если погода сухая, позаботьтесь о качественном поливе. Сохранение уровня влаги в почве поможет растениям восстановиться и подготовиться к зиме. Обильно полейте грядки, особенно после подкормки, чтобы помочь клубнике усвоить все полезные вещества.

Мульчирование: защитим корни от стресса

Не пренебрегайте мульчированием! Этот этап — настоящая находка для защиты корней. Осенью слой мульчи из соломы, опилок или коры сохранит влагу и поможет защитить корневую систему от перепадов температуры. Слой должен составлять около 5-7 см.

Профилактика заболеваний: шаг к долгой жизни грядок

Пока ваши растения восстанавливаются, важно проводить профилактическую обработку от заболеваний и вредителей. Используйте биопрепараты или безопасные фунгициды, чтобы избежать будущих проблем, например, с тлей или паутинным клещом.

Сорняки под контролем: упрощаем жизнь

Регулярно проверяйте участок на наличие сорняков. Удаляйте их вручную или с помощью садовых инструментов, так как они могут забирать влагу и питательные вещества, которые вам необходимы. Чем меньше конкурентов у ваших клубничных кустов, тем лучше!

Клубничный план на будущее

Поистине, успех следующего урожая клубники зависит от правильного ухода сразу после сбора ягод. Обратите внимание на уборку, подкормку, полив и профилактику — и в следующем сезоне вы сможете наслаждаться сладкими и сочными ягодами, награждая себя за труд!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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