Чередование культур после клубники — простой секрет богатого огорода

Севооборот после клубники: лук, бобовые и кабачки улучшают почву

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника — одна из самых любимых культур на даче. Ароматная, сладкая, да ещё и компоты с вареньем получаются отменные. Но вот беда — на одном месте она долго расти не может.

Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куст клубники

Со временем почва под клубничными грядками истощается, в ней скапливаются болезни и вредители. Поэтому после 3-4 лет клубнику лучше переселить, а на её месте посадить что-то новое. И тут важно не ошибиться с выбором.

Что точно можно сажать после клубники

Главное правило — не повторять одну и ту же культуру и не высаживать растения из одного семейства.

А вот что действительно подходит для замены:

1. Листовые овощи

Салат

Шпинат

Капуста

Они отлично восстанавливают почву и не "конфликтуют" с клубникой.

2. Бобовые

Горох

Фасоль

Чечевица

Бобовые разрыхляют грунт своими корнями и насыщают его азотом — идеальные помощники для земли после клубники.

3. Лук и чеснок

Идут в бой против вредителей, живущих в почве. Это — натуральная дезинфекция для грядки.

4. Цветы

Астры

Нарциссы

Тюльпаны

Пионы

Цветы не только украсят участок, но и помогут почве восстановиться после клубничного марафона.

5. Кабачки, огурцы, картофель, тыква

Эти культуры тоже можно сажать, но есть одно условие — обязательно внесите удобрения перед посадкой, чтобы компенсировать потерянные питательные вещества.

Что делать не стоит

Не высаживайте после клубники:

Помидоры

Перец

Баклажаны

Новую клубнику

Все эти растения склонны к тем же болезням и вредителям, что и сама ягода.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

