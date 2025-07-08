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Чередование культур после клубники — простой секрет богатого огорода

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1:48
Садоводство

Клубника — одна из самых любимых культур на даче. Ароматная, сладкая, да ещё и компоты с вареньем получаются отменные. Но вот беда — на одном месте она долго расти не может.

Куст клубники
Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куст клубники

Со временем почва под клубничными грядками истощается, в ней скапливаются болезни и вредители. Поэтому после 3-4 лет клубнику лучше переселить, а на её месте посадить что-то новое. И тут важно не ошибиться с выбором.

Что точно можно сажать после клубники

Главное правило — не повторять одну и ту же культуру и не высаживать растения из одного семейства.

А вот что действительно подходит для замены:

1. Листовые овощи

  • Салат

  • Шпинат

  • Капуста

Они отлично восстанавливают почву и не "конфликтуют" с клубникой.

2. Бобовые

  • Горох

  • Фасоль

  • Чечевица

Бобовые разрыхляют грунт своими корнями и насыщают его азотом — идеальные помощники для земли после клубники.

3. Лук и чеснок

Идут в бой против вредителей, живущих в почве. Это — натуральная дезинфекция для грядки.

4. Цветы

  • Астры

  • Нарциссы

  • Тюльпаны

  • Пионы

Цветы не только украсят участок, но и помогут почве восстановиться после клубничного марафона.

5. Кабачки, огурцы, картофель, тыква

Эти культуры тоже можно сажать, но есть одно условие — обязательно внесите удобрения перед посадкой, чтобы компенсировать потерянные питательные вещества.

Что делать не стоит

Не высаживайте после клубники:

  • Помидоры

  • Перец

  • Баклажаны

  • Новую клубнику

Все эти растения склонны к тем же болезням и вредителям, что и сама ягода.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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