Чередование культур после клубники — простой секрет богатого огорода

Клубника — одна из самых любимых культур на даче. Ароматная, сладкая, да ещё и компоты с вареньем получаются отменные. Но вот беда — на одном месте она долго расти не может.
Со временем почва под клубничными грядками истощается, в ней скапливаются болезни и вредители. Поэтому после 3-4 лет клубнику лучше переселить, а на её месте посадить что-то новое. И тут важно не ошибиться с выбором.
Главное правило — не повторять одну и ту же культуру и не высаживать растения из одного семейства.
А вот что действительно подходит для замены:
Салат
Шпинат
Капуста
Они отлично восстанавливают почву и не "конфликтуют" с клубникой.
Горох
Фасоль
Чечевица
Бобовые разрыхляют грунт своими корнями и насыщают его азотом — идеальные помощники для земли после клубники.
Идут в бой против вредителей, живущих в почве. Это — натуральная дезинфекция для грядки.
Астры
Нарциссы
Тюльпаны
Пионы
Цветы не только украсят участок, но и помогут почве восстановиться после клубничного марафона.
Эти культуры тоже можно сажать, но есть одно условие — обязательно внесите удобрения перед посадкой, чтобы компенсировать потерянные питательные вещества.
Не высаживайте после клубники:
Помидоры
Перец
Баклажаны
Новую клубнику
Все эти растения склонны к тем же болезням и вредителям, что и сама ягода.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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