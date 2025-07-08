Деревенский секрет подкормки: томаты будут плодоносить до ноября

Вырастить томаты — полдела. Главное, чтобы они не болели, не мельчали и не сбрасывали завязи уже в августе. Хотите, чтобы кусты плодоносили до самой осени? Тогда на помощь придёт проверенный деревенский способ, который передают из уст в уста уже не одно поколение.
В его основе — дрожжи и немного сахара. Да-да, из таких простых продуктов можно сделать настоящую "подкормку-долгожитель", которая поможет томатам не только выжить, но и давать урожай до ноября.
Для приготовления вам понадобится:
3-литровая банка (не доливайте воду до краёв — нужно место для брожения);
полстакана сахара;
100 г обычных дрожжей (можно прессованных или сухих — но не из магазина косметики).
Как делать:
Сначала дрожжи растворите в тёплой воде.
Влейте в банку с отстоянной водой, добавьте сахар.
Накройте горлышко марлей и оставьте банку в тёплом месте.
Перемешивайте несколько раз в день.
Через пару дней брожение завершится — раствор готов.
Перед применением нужно развести удобрение:
На 1 стакан концентрата — 10 литров чистой воды.
Под каждый кустик томата выливайте примерно по 1 литру.
Повторяйте процедуру 3 раза за лето — и растения будут крепкими, как на подбор.
Дрожжи активизируют рост полезных микроорганизмов в почве.
Сахар даёт питание для этих микроорганизмов, а заодно питает саму культуру.
Раствор усиливает иммунитет растений, помогает справиться с грибками и делает томаты более устойчивыми к перепадам температуры.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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