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Деревенский секрет подкормки: томаты будут плодоносить до ноября

Удобрение из дрожжей и сахара увеличивает урожай томатов
1:46
Садоводство

Вырастить томаты — полдела. Главное, чтобы они не болели, не мельчали и не сбрасывали завязи уже в августе. Хотите, чтобы кусты плодоносили до самой осени? Тогда на помощь придёт проверенный деревенский способ, который передают из уст в уста уже не одно поколение.

Томаты
Фото: flickr.com by Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Томаты

В его основе — дрожжи и немного сахара. Да-да, из таких простых продуктов можно сделать настоящую "подкормку-долгожитель", которая поможет томатам не только выжить, но и давать урожай до ноября.

Готовим "живую воду" для помидоров

Для приготовления вам понадобится:

  • 3-литровая банка (не доливайте воду до краёв — нужно место для брожения);

  • полстакана сахара;

  • 100 г обычных дрожжей (можно прессованных или сухих — но не из магазина косметики).

Как делать:

  1. Сначала дрожжи растворите в тёплой воде.

  2. Влейте в банку с отстоянной водой, добавьте сахар.

  3. Накройте горлышко марлей и оставьте банку в тёплом месте.

  4. Перемешивайте несколько раз в день.

Через пару дней брожение завершится — раствор готов.

Как использовать раствор

Перед применением нужно развести удобрение:

На 1 стакан концентрата — 10 литров чистой воды.

Под каждый кустик томата выливайте примерно по 1 литру.

Повторяйте процедуру 3 раза за лето — и растения будут крепкими, как на подбор.

Почему это работает

  • Дрожжи активизируют рост полезных микроорганизмов в почве.

  • Сахар даёт питание для этих микроорганизмов, а заодно питает саму культуру.

  • Раствор усиливает иммунитет растений, помогает справиться с грибками и делает томаты более устойчивыми к перепадам температуры.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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