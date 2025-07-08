Деревенский секрет подкормки: томаты будут плодоносить до ноября

Удобрение из дрожжей и сахара увеличивает урожай томатов

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить томаты — полдела. Главное, чтобы они не болели, не мельчали и не сбрасывали завязи уже в августе. Хотите, чтобы кусты плодоносили до самой осени? Тогда на помощь придёт проверенный деревенский способ, который передают из уст в уста уже не одно поколение.

Фото: flickr.com by Creative Commons Attribution 2.0 Generic Томаты

В его основе — дрожжи и немного сахара. Да-да, из таких простых продуктов можно сделать настоящую "подкормку-долгожитель", которая поможет томатам не только выжить, но и давать урожай до ноября.

Готовим "живую воду" для помидоров

Для приготовления вам понадобится:

3-литровая банка (не доливайте воду до краёв — нужно место для брожения);

полстакана сахара;

100 г обычных дрожжей (можно прессованных или сухих — но не из магазина косметики).

Как делать:

Сначала дрожжи растворите в тёплой воде. Влейте в банку с отстоянной водой, добавьте сахар. Накройте горлышко марлей и оставьте банку в тёплом месте. Перемешивайте несколько раз в день.

Через пару дней брожение завершится — раствор готов.

Как использовать раствор

Перед применением нужно развести удобрение:

На 1 стакан концентрата — 10 литров чистой воды.

Под каждый кустик томата выливайте примерно по 1 литру.

Повторяйте процедуру 3 раза за лето — и растения будут крепкими, как на подбор.

Почему это работает

Дрожжи активизируют рост полезных микроорганизмов в почве.

Сахар даёт питание для этих микроорганизмов, а заодно питает саму культуру.

Раствор усиливает иммунитет растений, помогает справиться с грибками и делает томаты более устойчивыми к перепадам температуры.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

