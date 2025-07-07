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Колорадский жук в ужасе: спасаем картошку чистотелом — вот как

Чистотел защитит картошку от колорадского жука
1:47
Садоводство

Колорадский жук — настоящий кошмар для картофельных грядок. Он выживает после мороза, ядов и даже многократной обработки. Но всё же есть один способ, от которого вредитель спешно "улетает" с участка.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

И, что особенно приятно, работает он не хуже химии — но безопасен для почвы, растений и вас.

Никакой магии — только чистотел

Оказывается, колорадские жуки терпеть не могут запах чистотела. А значит, нужно использовать это свойство растения себе на пользу.

Для приготовления "волшебного" отвара потребуется всего один компонент — сам чистотел.

Как приготовить и применять отвар

  1. Соберите 200-300 г свежего чистотела (на каждый литр воды).

  2. Залейте водой, доведите до кипения.

  3. Варите 15 минут, затем остудите и процедите.

  4. Полученный концентрат разводите из расчёта 250-300 мл на 10 литров воды.

Этого объёма хватит, чтобы обработать приличную площадь посадок.

Где использовать

  • Прежде всего — на картофельных грядках.

  • Также помогает против других насекомых: тли, блошек, гусениц.

Отвар можно использовать для профилактики, а не только когда вредитель уже атакует.

Важно помнить

  • Опрыскивайте в сухую безветренную погоду, желательно утром или вечером.

  • Повторяйте обработку раз в 7-10 дней.

  • Не применяйте на жаре — отвар может повредить листья.

Не обязательно использовать химию, чтобы защитить урожай. Иногда всё, что нужно — это немного дикорастущего растения, немного воды и правильный подход. Колорадский жук уйдёт, не попрощавшись.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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