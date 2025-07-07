Колорадский жук в ужасе: спасаем картошку чистотелом — вот как

Колорадский жук — настоящий кошмар для картофельных грядок. Он выживает после мороза, ядов и даже многократной обработки. Но всё же есть один способ, от которого вредитель спешно "улетает" с участка.
И, что особенно приятно, работает он не хуже химии — но безопасен для почвы, растений и вас.
Оказывается, колорадские жуки терпеть не могут запах чистотела. А значит, нужно использовать это свойство растения себе на пользу.
Для приготовления "волшебного" отвара потребуется всего один компонент — сам чистотел.
Соберите 200-300 г свежего чистотела (на каждый литр воды).
Залейте водой, доведите до кипения.
Варите 15 минут, затем остудите и процедите.
Полученный концентрат разводите из расчёта 250-300 мл на 10 литров воды.
Этого объёма хватит, чтобы обработать приличную площадь посадок.
Прежде всего — на картофельных грядках.
Также помогает против других насекомых: тли, блошек, гусениц.
Отвар можно использовать для профилактики, а не только когда вредитель уже атакует.
Опрыскивайте в сухую безветренную погоду, желательно утром или вечером.
Повторяйте обработку раз в 7-10 дней.
Не применяйте на жаре — отвар может повредить листья.
Не обязательно использовать химию, чтобы защитить урожай. Иногда всё, что нужно — это немного дикорастущего растения, немного воды и правильный подход. Колорадский жук уйдёт, не попрощавшись.
Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.