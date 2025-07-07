Колорадский жук в ужасе: спасаем картошку чистотелом — вот как

Чистотел защитит картошку от колорадского жука

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Колорадский жук — настоящий кошмар для картофельных грядок. Он выживает после мороза, ядов и даже многократной обработки. Но всё же есть один способ, от которого вредитель спешно "улетает" с участка.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

И, что особенно приятно, работает он не хуже химии — но безопасен для почвы, растений и вас.

Никакой магии — только чистотел

Оказывается, колорадские жуки терпеть не могут запах чистотела. А значит, нужно использовать это свойство растения себе на пользу.

Для приготовления "волшебного" отвара потребуется всего один компонент — сам чистотел.

Как приготовить и применять отвар

Соберите 200-300 г свежего чистотела (на каждый литр воды). Залейте водой, доведите до кипения. Варите 15 минут, затем остудите и процедите. Полученный концентрат разводите из расчёта 250-300 мл на 10 литров воды.

Этого объёма хватит, чтобы обработать приличную площадь посадок.

Где использовать

Прежде всего — на картофельных грядках.

Также помогает против других насекомых: тли, блошек, гусениц.

Отвар можно использовать для профилактики, а не только когда вредитель уже атакует.

Важно помнить

Опрыскивайте в сухую безветренную погоду, желательно утром или вечером.

Повторяйте обработку раз в 7-10 дней.

Не применяйте на жаре — отвар может повредить листья.

Не обязательно использовать химию, чтобы защитить урожай. Иногда всё, что нужно — это немного дикорастущего растения, немного воды и правильный подход. Колорадский жук уйдёт, не попрощавшись.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

