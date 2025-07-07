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Убежали сами: что вылить в землю, чтобы прогнать кротов

Как вывести кротов с огорода: рассол, навоз и отростки роз
1:52
Садоводство

Милые на вид, но злейшие враги огорода — кроты. Если на участке появляются свежие земляные холмики, значит, под землёй идёт активная подкопная операция. Корни растений — под угрозой.

Крот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крот

Многие дачники готовы на всё, лишь бы прогнать этих незваных копателей. И, как ни странно, некоторые методы действительно работают, пусть и выглядят на первый взгляд… неожиданно.

Секретный ингредиент — из холодильника

Если у вас завалялся рассол от селёдки, не спешите выливать его в раковину. Огород будет вам благодарен.

Что делать:

  • Найдите свежий кротовый ход.

  • Аккуратно вылейте туда селёдочный рассол.

Запах настолько резкий и стойкий, что кроты долго не смогут находиться рядом. Этот способ прост, доступен и не требует химии.

Нет рассола? Есть навоз

Если рассола нет, есть альтернатива — козий или свиной навоз. Да, звучит не очень эстетично, но пахнет ещё хуже — и в этом весь смысл.

Инструкция:

  • Соберите немного навоза.

  • Засыпьте в ходы — чем глубже, тем лучше.

Кроты не выносят сильных запахов, особенно аммиачных — такие "ароматы" быстро заставят их сменить место жительства.

Натуральная преграда из колючек

Третий способ — растительная защита. Некоторые дачники утверждают, что кротов можно отпугнуть, если закапывать в ходы отростки крыжовника или роз. Колючие стебли действуют как ловушки, нарушают структуру ходов и мешают зверькам спокойно передвигаться.

Работает или нет

Методы действительно работают — не всегда с первого раза, но в комплексе они способны сделать участок непригодным для жизни кротов. А это значит, что сбережённый урожай снова под контролем.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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