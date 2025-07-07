Убежали сами: что вылить в землю, чтобы прогнать кротов

Милые на вид, но злейшие враги огорода — кроты. Если на участке появляются свежие земляные холмики, значит, под землёй идёт активная подкопная операция. Корни растений — под угрозой.
Многие дачники готовы на всё, лишь бы прогнать этих незваных копателей. И, как ни странно, некоторые методы действительно работают, пусть и выглядят на первый взгляд… неожиданно.
Если у вас завалялся рассол от селёдки, не спешите выливать его в раковину. Огород будет вам благодарен.
Что делать:
Найдите свежий кротовый ход.
Аккуратно вылейте туда селёдочный рассол.
Запах настолько резкий и стойкий, что кроты долго не смогут находиться рядом. Этот способ прост, доступен и не требует химии.
Если рассола нет, есть альтернатива — козий или свиной навоз. Да, звучит не очень эстетично, но пахнет ещё хуже — и в этом весь смысл.
Инструкция:
Соберите немного навоза.
Засыпьте в ходы — чем глубже, тем лучше.
Кроты не выносят сильных запахов, особенно аммиачных — такие "ароматы" быстро заставят их сменить место жительства.
Третий способ — растительная защита. Некоторые дачники утверждают, что кротов можно отпугнуть, если закапывать в ходы отростки крыжовника или роз. Колючие стебли действуют как ловушки, нарушают структуру ходов и мешают зверькам спокойно передвигаться.
Методы действительно работают — не всегда с первого раза, но в комплексе они способны сделать участок непригодным для жизни кротов. А это значит, что сбережённый урожай снова под контролем.
Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.