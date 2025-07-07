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Один приём с крапивой — и огурцы растут как сумасшедшие

Крапива улучшает рост огурцов без удобрений и настоев
1:34
Садоводство

Крапива — это не только "наказание" для дачников, забывших про перчатки. Оказывается, этот сорняк способен стать настоящим помощником на грядке, особенно если вы выращиваете огурцы.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Забудьте о настойках, выдержках и прочей химии — чтобы крапива заработала на урожай, её даже не нужно ни варить, ни замачивать. Достаточно просто… бросить на грядку. Но с умом.

Что даёт крапива огурцам

Если коротко — это бесплатная мульча и подкормка в одном флаконе. Нарезанные листья и стебли крапивы:

  • защищают почву от пересыхания;

  • сохраняют влагу у корней;

  • перегнивая, отдают земле микроэлементы и азот;

  • отпугивают часть вредителей.

Со временем эта натуральная мульча превращается в питательный настил, под которым огурцы чувствуют себя как в оранжерее.

Как использовать крапиву правильно

  1. Нарежьте крапиву — чем мельче, тем лучше.

  2. Разложите слоем между кустами огурцов.

  3. Не закапывайте — мульча должна лежать сверху.

  4. Работайте в плотных перчатках — иначе дачный день обернётся зудом и ожогами.

Не используйте жёсткие стебли с семенами — они могут прижиться. Лучше брать молодую крапиву.

Кому подойдёт этот метод

Этот способ особенно хорош:

  • тем, кто устал от химии;

  • дачникам, которые не хотят возиться с настоями и бочками;

  • тем, у кого крапива растёт повсюду и каждый раз жалко выбрасывать "добро".

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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