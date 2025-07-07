Крапива — это не только "наказание" для дачников, забывших про перчатки. Оказывается, этот сорняк способен стать настоящим помощником на грядке, особенно если вы выращиваете огурцы.
Забудьте о настойках, выдержках и прочей химии — чтобы крапива заработала на урожай, её даже не нужно ни варить, ни замачивать. Достаточно просто… бросить на грядку. Но с умом.
Если коротко — это бесплатная мульча и подкормка в одном флаконе. Нарезанные листья и стебли крапивы:
защищают почву от пересыхания;
сохраняют влагу у корней;
перегнивая, отдают земле микроэлементы и азот;
отпугивают часть вредителей.
Со временем эта натуральная мульча превращается в питательный настил, под которым огурцы чувствуют себя как в оранжерее.
Нарежьте крапиву — чем мельче, тем лучше.
Разложите слоем между кустами огурцов.
Не закапывайте — мульча должна лежать сверху.
Работайте в плотных перчатках — иначе дачный день обернётся зудом и ожогами.
Не используйте жёсткие стебли с семенами — они могут прижиться. Лучше брать молодую крапиву.
Этот способ особенно хорош:
тем, кто устал от химии;
дачникам, которые не хотят возиться с настоями и бочками;
тем, у кого крапива растёт повсюду и каждый раз жалко выбрасывать "добро".
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.