Урожай сливы в опасности: 5 скрытых причин падения плодов

Ничто так не расстраивает садовода, как ветки сливы, усыпанные плодами, которые… падают, не дозрев. Такое зрелище может выбить из колеи даже опытного дачника.
Можно пытаться спасать дерево усиленным поливом, химией и "народными лайфхаками", но эффект будет нулевым, если не понять главного — почему слива ведёт себя так.
На самом деле причин немного, и все они банальны. А вот зная их, можно легко всё исправить.
Слива не терпит засухи. У неё глубокие корни, и поверхностный полив ей не помогает. Чтобы влага действительно дошла до дерева, она должна проникать на глубину 40-60 см.
Что делать:
Поливайте не "по чуть-чуть", а обильно и реже. Лучше замульчировать землю под деревом, чтобы влага не испарялась.
Если слива "голодает", она начнёт сбрасывать плоды, чтобы не тратить силы. Особое значение имеют азот и калий: первый отвечает за рост зелени, второй — за удержание и созревание плодов.
Что делать:
Добавьте в почву комплексную подкормку с акцентом на азот весной, а калий — в фазе завязей.
Даже если сорт считается самоплодным, одиночное дерево может не справиться. А в дождливую весну или при холодной погоде пчёлы вообще не прилетают.
Что делать:
Сажайте рядом сорта, которые "дружат". Отличная пара — "Жёлтая самоплодная" и "Утро".
Гусеницы, тля, плодожорки — все они "работают" на один результат: ослабленное дерево сбрасывает урожай. А часто садоводы замечают проблему уже по факту — когда поздно.
Что делать:
Проводите регулярные осмотры. Опрыскивайте дерево инсектицидами, чередуя препараты, чтобы не возникало привыкания.
Сильный ветер, град, резкое похолодание — и слива теряет плоды. Это не ваша вина, а просто каприз природы.
Что делать:
Никак. Просто примите, что часть урожая может быть потеряна. Но, устранив все остальные причины, вы спасёте основную массу фруктов.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.