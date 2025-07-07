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Урожай сливы в опасности: 5 скрытых причин падения плодов

Недостаток полива и вредители вызывают осыпание сливы
2:26
Садоводство

Ничто так не расстраивает садовода, как ветки сливы, усыпанные плодами, которые… падают, не дозрев. Такое зрелище может выбить из колеи даже опытного дачника.

Сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Сливы

Можно пытаться спасать дерево усиленным поливом, химией и "народными лайфхаками", но эффект будет нулевым, если не понять главного — почему слива ведёт себя так.

На самом деле причин немного, и все они банальны. А вот зная их, можно легко всё исправить.

1. Вода — не по верхам, а вглубь

Слива не терпит засухи. У неё глубокие корни, и поверхностный полив ей не помогает. Чтобы влага действительно дошла до дерева, она должна проникать на глубину 40-60 см.

Что делать:
Поливайте не "по чуть-чуть", а обильно и реже. Лучше замульчировать землю под деревом, чтобы влага не испарялась.

2. Подкормка — не по шаблону

Если слива "голодает", она начнёт сбрасывать плоды, чтобы не тратить силы. Особое значение имеют азот и калий: первый отвечает за рост зелени, второй — за удержание и созревание плодов.

Что делать:
Добавьте в почву комплексную подкормку с акцентом на азот весной, а калий — в фазе завязей.

3. Нечем опыляться — плодов не будет

Даже если сорт считается самоплодным, одиночное дерево может не справиться. А в дождливую весну или при холодной погоде пчёлы вообще не прилетают.

Что делать:
Сажайте рядом сорта, которые "дружат". Отличная пара — "Жёлтая самоплодная" и "Утро".

4. Враги на дереве

Гусеницы, тля, плодожорки — все они "работают" на один результат: ослабленное дерево сбрасывает урожай. А часто садоводы замечают проблему уже по факту — когда поздно.

Что делать:
Проводите регулярные осмотры. Опрыскивайте дерево инсектицидами, чередуя препараты, чтобы не возникало привыкания.

5. Против природы не попрёшь

Сильный ветер, град, резкое похолодание — и слива теряет плоды. Это не ваша вина, а просто каприз природы.

Что делать:
Никак. Просто примите, что часть урожая может быть потеряна. Но, устранив все остальные причины, вы спасёте основную массу фруктов.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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