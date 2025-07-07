Урожай сливы в опасности: 5 скрытых причин падения плодов

Недостаток полива и вредители вызывают осыпание сливы

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ничто так не расстраивает садовода, как ветки сливы, усыпанные плодами, которые… падают, не дозрев. Такое зрелище может выбить из колеи даже опытного дачника.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under GFDL 1.2 Сливы

Можно пытаться спасать дерево усиленным поливом, химией и "народными лайфхаками", но эффект будет нулевым, если не понять главного — почему слива ведёт себя так.

На самом деле причин немного, и все они банальны. А вот зная их, можно легко всё исправить.

1. Вода — не по верхам, а вглубь

Слива не терпит засухи. У неё глубокие корни, и поверхностный полив ей не помогает. Чтобы влага действительно дошла до дерева, она должна проникать на глубину 40-60 см.

Что делать:

Поливайте не "по чуть-чуть", а обильно и реже. Лучше замульчировать землю под деревом, чтобы влага не испарялась.

2. Подкормка — не по шаблону

Если слива "голодает", она начнёт сбрасывать плоды, чтобы не тратить силы. Особое значение имеют азот и калий: первый отвечает за рост зелени, второй — за удержание и созревание плодов.

Что делать:

Добавьте в почву комплексную подкормку с акцентом на азот весной, а калий — в фазе завязей.

3. Нечем опыляться — плодов не будет

Даже если сорт считается самоплодным, одиночное дерево может не справиться. А в дождливую весну или при холодной погоде пчёлы вообще не прилетают.

Что делать:

Сажайте рядом сорта, которые "дружат". Отличная пара — "Жёлтая самоплодная" и "Утро".

4. Враги на дереве

Гусеницы, тля, плодожорки — все они "работают" на один результат: ослабленное дерево сбрасывает урожай. А часто садоводы замечают проблему уже по факту — когда поздно.

Что делать:

Проводите регулярные осмотры. Опрыскивайте дерево инсектицидами, чередуя препараты, чтобы не возникало привыкания.

5. Против природы не попрёшь

Сильный ветер, град, резкое похолодание — и слива теряет плоды. Это не ваша вина, а просто каприз природы.

Что делать:

Никак. Просто примите, что часть урожая может быть потеряна. Но, устранив все остальные причины, вы спасёте основную массу фруктов.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

