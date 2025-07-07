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Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая

Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
2:21
Садоводство

Многие считают укроп идеальной культурой для любого огорода. Он неприхотлив, полезен, а аромат его знаком каждому. Но мало кто догадывается: это растение может стать настоящим врагом соседей по грядке.

Укроп
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Укроп

Причина в том, что укроп выделяет особые вещества, которые угнетающе действуют на рост рядом посаженных культур. Причём эффект может быть не просто заметным, а катастрофическим — вплоть до полного исчезновения растений.

Кабачки, перец, редис… кто пострадает первым

Некоторые культуры особенно чувствительны к укропу. Вот список тех, кого лучше держать от него подальше:

  • Кабачок — продолжит расти, но плоды будут мельчать с каждым днём.

  • Комнатная (пекинская) капуста — развивается плохо, теряет силу, а затем и вовсе исчезает.

  • Редис — может пропасть без следа.

  • Лук — замедляет рост, урожай будет в 2-2,5 раза меньше обычного.

  • Перец — плохо растёт не только рядом с укропом, но и с томатами, а также с корнеплодами.

Забудьте миф о "дружественном укропе"

Некоторые огородники уверены, что укроп прекрасно уживается с большинством растений и его можно сажать почти где угодно. На практике всё наоборот: его "дружелюбие" оборачивается потерей урожая.

Если вы стремитесь к богатым грядкам, избегайте посадок укропа вперемешку с другими культурами. Особенно это важно для компактных огородов, где каждый квадратный метр на вес золота.

Где посадить укроп, чтобы никому не мешал

Укропу нужно выделить отдельное место, подальше от чувствительных растений. Отлично подойдёт участок с хорошим освещением и рыхлой почвой.

А вот для посадки зелени, салатных сортов и редиса выберите тенистую сторону участка — в таких условиях они лучше развиваются и не страдают от "соседства".

Важный момент: учитывайте сроки

Нельзя забывать и о времени. Посадка разных культур в одни и те же сроки не всегда разумна. Учитывайте периоды цветения и плодоношения, чтобы избежать конкуренции за свет, влагу и питательные вещества. Особенно, если укроп решит "всё взять под себя".

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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