Не упустите момент: что внести под жимолость после урожая

Плодоношение для жимолости — настоящий марафон, после которого ей требуется восстановление. Многие садоводы удивляются скудному урожаю на следующий год, не догадываясь, что причина кроется в одном — отсутствии питания после сбора ягод.
Эксперты утверждают: до 70% успеха зависит от своевременной подкормки летом и ранней осенью. Если упустить момент — куст ослабнет, а цветочных почек на будущий год просто не заложит.
Через 5-7 дней после сбора последних ягод — время первой подкормки. Что делать:
Глубоко прорыхлить приствольный круг — до 15-20 см. Это обеспечит доступ воздуха к корням и подготовит почву к усвоению удобрений.
Полив и органика:
Через неделю — зольный настой:
Если куст выглядит уставшим — повторите органику. Но если растение сильное, дайте ему то, что нужно для будущего урожая:
Комплексные удобрения с гуматами или аминокислотами.
Универсальный вариант — нитрофоска: 1 ч. л. на 10 л воды.
Перед внесением:
Повторно рыхлим.
Увлажняем почву, чтобы исключить ожог сухих корней.
В сентябре проводится финальная подкормка — фосфорно-калийная:
20-30 г суперфосфата на куст.
Рассыпают по влажной земле, лучше — перед дождем или поливом.
Если летом минеральные смеси не вносились, замените их на осенние специализированные удобрения для ягодников — они не содержат азот и не провоцируют рост перед заморозками.
После каждой подкормки:
Замульчируйте компостом или перегноем слоем до 5 см.
В конце осени влагозарядковый полив: 30-40 л воды под взрослый куст.
Эти шаги помогут жимолости успешно перезимовать и заложить мощный урожай на будущий сезон.
Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).
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