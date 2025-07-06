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Не упустите момент: что внести под жимолость после урожая

Подкормка жимолости после сбора урожая: органика, зола и минеральные смеси
2:29
Садоводство

Плодоношение для жимолости — настоящий марафон, после которого ей требуется восстановление. Многие садоводы удивляются скудному урожаю на следующий год, не догадываясь, что причина кроется в одном — отсутствии питания после сбора ягод.

Жимолость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жимолость

Эксперты утверждают: до 70% успеха зависит от своевременной подкормки летом и ранней осенью. Если упустить момент — куст ослабнет, а цветочных почек на будущий год просто не заложит.

Сразу после сбора: органика и зола

Через 5-7 дней после сбора последних ягод — время первой подкормки. Что делать:

Глубоко прорыхлить приствольный круг — до 15-20 см. Это обеспечит доступ воздуха к корням и подготовит почву к усвоению удобрений.

Полив и органика:

  • Раствор коровяка 1:10 или птичьего помета 1:20.
  • Вносится только после полива, чтобы не обжечь корни.

Через неделю — зольный настой:

  • 200 г золы заливают 1 л кипятка.
  • Через сутки процеживают, доливают до 10 л.
  • Поливают в тот же приствольный круг.

Вторая волна: июльская минеральная подкормка

Если куст выглядит уставшим — повторите органику. Но если растение сильное, дайте ему то, что нужно для будущего урожая:

  • Комплексные удобрения с гуматами или аминокислотами.

  • Универсальный вариант — нитрофоска: 1 ч. л. на 10 л воды.

Перед внесением:

  • Повторно рыхлим.

  • Увлажняем почву, чтобы исключить ожог сухих корней.

Осеннее закрепление результата

В сентябре проводится финальная подкормка — фосфорно-калийная:

  • 20-30 г суперфосфата на куст.

  • Рассыпают по влажной земле, лучше — перед дождем или поливом.

Если летом минеральные смеси не вносились, замените их на осенние специализированные удобрения для ягодников — они не содержат азот и не провоцируют рост перед заморозками.

Завершающий аккорд: мульча и влагозарядка

После каждой подкормки:

  • Замульчируйте компостом или перегноем слоем до 5 см.

  • В конце осени влагозарядковый полив: 30-40 л воды под взрослый куст.

Эти шаги помогут жимолости успешно перезимовать и заложить мощный урожай на будущий сезон.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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