Не упустите момент: что внести под жимолость после урожая

Подкормка жимолости после сбора урожая: органика, зола и минеральные смеси

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плодоношение для жимолости — настоящий марафон, после которого ей требуется восстановление. Многие садоводы удивляются скудному урожаю на следующий год, не догадываясь, что причина кроется в одном — отсутствии питания после сбора ягод.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жимолость

Эксперты утверждают: до 70% успеха зависит от своевременной подкормки летом и ранней осенью. Если упустить момент — куст ослабнет, а цветочных почек на будущий год просто не заложит.

Сразу после сбора: органика и зола

Через 5-7 дней после сбора последних ягод — время первой подкормки. Что делать:

Глубоко прорыхлить приствольный круг — до 15-20 см. Это обеспечит доступ воздуха к корням и подготовит почву к усвоению удобрений.

Полив и органика:

Раствор коровяка 1:10 или птичьего помета 1:20.

Вносится только после полива, чтобы не обжечь корни.

Через неделю — зольный настой:

200 г золы заливают 1 л кипятка.

Через сутки процеживают, доливают до 10 л.

Поливают в тот же приствольный круг.

Вторая волна: июльская минеральная подкормка

Если куст выглядит уставшим — повторите органику. Но если растение сильное, дайте ему то, что нужно для будущего урожая:

Комплексные удобрения с гуматами или аминокислотами.

Универсальный вариант — нитрофоска: 1 ч. л. на 10 л воды.

Перед внесением:

Повторно рыхлим.

Увлажняем почву, чтобы исключить ожог сухих корней.

Осеннее закрепление результата

В сентябре проводится финальная подкормка — фосфорно-калийная:

20-30 г суперфосфата на куст.

Рассыпают по влажной земле, лучше — перед дождем или поливом.

Если летом минеральные смеси не вносились, замените их на осенние специализированные удобрения для ягодников — они не содержат азот и не провоцируют рост перед заморозками.

Завершающий аккорд: мульча и влагозарядка

После каждой подкормки:

Замульчируйте компостом или перегноем слоем до 5 см.

В конце осени влагозарядковый полив: 30-40 л воды под взрослый куст.

Эти шаги помогут жимолости успешно перезимовать и заложить мощный урожай на будущий сезон.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

