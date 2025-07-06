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Никакой химии: как избавиться от червей в малине вручную

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2:08
Садоводство

Вы ждёте сочную сладкую малину, а получаете… маленького белого червячка внутри каждой второй ягоды? Не вините погоду или удобрения — виновник давно затаился в земле под кустами и вышел на охоту ещё весной.

Малина
Фото: hu.wikipedia.org by Kollányi Gábor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина

Это — малинный жук, и пока вы любовались цветами, он откладывал яйца прямо в завязи. А сейчас вы пожинаете, точнее — собираете, результат.

Как жук пробирается в ягоду

Весной, как только почва под кустами прогревается, взрослые жуки выбираются из зимовки. Они начинают питаться молодыми листьями и бутонами. И именно в этот момент — во время цветения! — откладывают яйца прямо внутрь цветков или на завязи.

Через несколько дней вылупляются личинки. Они тут же проникают в растущие ягоды и прячутся там до самого сбора урожая. А вы потом удивляетесь — откуда взялись черви в самой середине.

Что делать, чтобы ягоды были чистыми

Никакой магии, всё решает внимательность и ритмичность:

Ручной сбор жука — лучшее и безопасное средство:

  • Рано утром, когда насекомые малоподвижны, расстелите под кустами ткань или плёнку.
  • Аккуратно потрясите кусты — жуки упадут вниз.
  • Соберите их и уничтожьте.
  • Повторяйте каждые 2-3 дня до конца цветения.

После сбора урожая:

  • Перекопайте почву под кустами на 15-20 см, чтобы разрушить зимние укрытия вредителя.
  • Сожгите старую мульчу, опавшие листья и растительные остатки.

Весной, до распускания почек:

  • Полейте почву раствором горчичного порошка — 100 г на 10 л воды.
  • Никаких инсектицидов во время цветения — вы рискуете убить пчёл, а с ними и урожай.

Почему нельзя откладывать

Если упустить момент — жуки отложат яйца, личинки спрячутся, и вы уже ничего не сделаете без химии. Но зачем доводить до этого, если можно всего лишь пару раз потрясти кусты с плёнкой под ними?

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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