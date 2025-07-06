Никакой химии: как избавиться от червей в малине вручную

Вы ждёте сочную сладкую малину, а получаете… маленького белого червячка внутри каждой второй ягоды? Не вините погоду или удобрения — виновник давно затаился в земле под кустами и вышел на охоту ещё весной.
Это — малинный жук, и пока вы любовались цветами, он откладывал яйца прямо в завязи. А сейчас вы пожинаете, точнее — собираете, результат.
Весной, как только почва под кустами прогревается, взрослые жуки выбираются из зимовки. Они начинают питаться молодыми листьями и бутонами. И именно в этот момент — во время цветения! — откладывают яйца прямо внутрь цветков или на завязи.
Через несколько дней вылупляются личинки. Они тут же проникают в растущие ягоды и прячутся там до самого сбора урожая. А вы потом удивляетесь — откуда взялись черви в самой середине.
Никакой магии, всё решает внимательность и ритмичность:
Ручной сбор жука — лучшее и безопасное средство:
После сбора урожая:
Весной, до распускания почек:
Если упустить момент — жуки отложат яйца, личинки спрячутся, и вы уже ничего не сделаете без химии. Но зачем доводить до этого, если можно всего лишь пару раз потрясти кусты с плёнкой под ними?
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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