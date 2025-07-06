Никакой химии: как избавиться от червей в малине вручную

Садоводам рассказали, как предотвратить заражение малины личинками жука

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы ждёте сочную сладкую малину, а получаете… маленького белого червячка внутри каждой второй ягоды? Не вините погоду или удобрения — виновник давно затаился в земле под кустами и вышел на охоту ещё весной.

Фото: hu.wikipedia.org by Kollányi Gábor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина

Это — малинный жук, и пока вы любовались цветами, он откладывал яйца прямо в завязи. А сейчас вы пожинаете, точнее — собираете, результат.

Как жук пробирается в ягоду

Весной, как только почва под кустами прогревается, взрослые жуки выбираются из зимовки. Они начинают питаться молодыми листьями и бутонами. И именно в этот момент — во время цветения! — откладывают яйца прямо внутрь цветков или на завязи.

Через несколько дней вылупляются личинки. Они тут же проникают в растущие ягоды и прячутся там до самого сбора урожая. А вы потом удивляетесь — откуда взялись черви в самой середине.

Что делать, чтобы ягоды были чистыми

Никакой магии, всё решает внимательность и ритмичность:

Ручной сбор жука — лучшее и безопасное средство:

Рано утром, когда насекомые малоподвижны, расстелите под кустами ткань или плёнку.

Аккуратно потрясите кусты — жуки упадут вниз.

Соберите их и уничтожьте.

Повторяйте каждые 2-3 дня до конца цветения.

После сбора урожая:

Перекопайте почву под кустами на 15-20 см, чтобы разрушить зимние укрытия вредителя.

Сожгите старую мульчу, опавшие листья и растительные остатки.

Весной, до распускания почек:

Полейте почву раствором горчичного порошка — 100 г на 10 л воды.

Никаких инсектицидов во время цветения — вы рискуете убить пчёл, а с ними и урожай.

Почему нельзя откладывать

Если упустить момент — жуки отложат яйца, личинки спрячутся, и вы уже ничего не сделаете без химии. Но зачем доводить до этого, если можно всего лишь пару раз потрясти кусты с плёнкой под ними?

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

