Свекла с бородой? Вот где вы ошиблись при посадке

Выкопали свеклу, а там не аккуратный сочный корнеплод, а растрёпанный уродец с бородой из мелких корешков? Не спешите ругать сорт или списывать всё на погоду — причина кроется совсем в другом.
Как выяснилось, главный враг идеальной свеклы — тяжёлая почва и дефицит бора.
Свекла — капризная к качеству грунта. Если земля под ней слишком плотная, с комками, глиной, камнями или неперепревшим органическим мусором, корнеплод не может свободно развиваться. Он начинает извиваться, раздваиваться, пускать боковые корни, лишь бы найти, где посвободнее и повлажнее.
Вместо гладкого округлого корня — комок щупалец.
Ещё одна причина бородатости — недостаток бора, важнейшего микроэлемента для свеклы. Без него страдает сосудистая система растения, нарушается формирование корня, он трескается и становится "лохматым".
Что делать?
Не используйте свежий навоз — он вызывает деформации и ухудшает вкус.
Грядку подготовьте заранее: перекопайте на глубину 25-30 см, уберите все комья и камни, добавьте песок для лёгкости.
Внесите вызревший компост или перегной — только зрелый!
Перед посевом пролейте борозды водой, чтобы грунт "осел" и уплотнился равномерно.
Профилактика бородатости:
Подкормка борной кислотой:
Важные сроки:
Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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