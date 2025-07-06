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Свекла с бородой? Вот где вы ошиблись при посадке

Дефицит бора и плотная почва вызывают уродливую форму свёклы
Садоводство

Выкопали свеклу, а там не аккуратный сочный корнеплод, а растрёпанный уродец с бородой из мелких корешков? Не спешите ругать сорт или списывать всё на погоду — причина кроется совсем в другом.

Свекла на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла на грядке

Как выяснилось, главный враг идеальной свеклы — тяжёлая почва и дефицит бора.

Почва, в которую корень не хочет расти

Свекла — капризная к качеству грунта. Если земля под ней слишком плотная, с комками, глиной, камнями или неперепревшим органическим мусором, корнеплод не может свободно развиваться. Он начинает извиваться, раздваиваться, пускать боковые корни, лишь бы найти, где посвободнее и повлажнее.

Вместо гладкого округлого корня — комок щупалец.

Бору — да! Навозу — нет

Ещё одна причина бородатости — недостаток бора, важнейшего микроэлемента для свеклы. Без него страдает сосудистая система растения, нарушается формирование корня, он трескается и становится "лохматым".

Что делать?

  • Не используйте свежий навоз — он вызывает деформации и ухудшает вкус.

  • Грядку подготовьте заранее: перекопайте на глубину 25-30 см, уберите все комья и камни, добавьте песок для лёгкости.

  • Внесите вызревший компост или перегной — только зрелый!

  • Перед посевом пролейте борозды водой, чтобы грунт "осел" и уплотнился равномерно.

Когда и как вносить бор

Профилактика бородатости:

Подкормка борной кислотой:

  • 2 г на небольшое количество горячей воды.
  • Потом развести в 10 л холодной.
  • Поливать под корень: ведро на 10 м рядка.

Важные сроки:

  • Первый раз — при 4-5 настоящих листьях.
  • Второй — когда корнеплод достиг размера грецкого ореха.
  • После полива или дождя рыхлите междурядья, не давая почве схватиться коркой.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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