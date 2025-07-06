Пышнее некуда: секрет июльской подпитки гладиолусов и георгинов

Июльская подкормка гладиолусов и георгин: фосфор, калий и борная кислота

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль — это точка невозврата. Либо вы начинаете действовать и закладываете основу для пышного, яркого цветения до самых заморозков, либо… довольствуетесь бледными, хилыми бутонами, с которых лепестки сыпятся при первом ветре.

Фото: commons.wikimedia.org by Senet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Розовые гладиолусы

Главный секрет роскошных соцветий — правильное питание в нужный момент. В середине лета азот уходит на второй план, а вся ставка делается на фосфор, калий и микроэлементы.

Зачем менять курс в июле

Пока в начале лета азот помогал наращивать зелёную массу, теперь он становится почти врагом. Лишний азот вызывает разрастание листьев, а цветы от этого мельчают.

В июле на сцену выходят:

Фосфор — укрепляет цветоносы и корни, стимулирует формирование бутонов.

Калий — отвечает за яркость, стойкость окраски и выносливость растений.

Бор, цинк и магний — незаменимы для правильного развития и здоровья соцветий.

Чем конкретно подкармливают ушлые садоводы

Вот список средств, которые работают:

Монофосфат калия — идеальная быстрая подпитка. 10-15 г на ведро воды, полив под корень.

Суперфосфат — классика. Перед использованием растворите в горячей воде, настаивайте сутки, потом разводите и поливайте.

Древесная зола — стакан золы на ведро воды, настоять несколько дней. Натуральный источник калия и микроэлементов.

Органика (коровяк, птичий помёт) — используйте только перебродившие настои, сильно разведённые, чтобы не сжечь корни.

Борная кислота — 2-3 г на ведро тёплой воды, опрыскивание по листу. Помогает бутонам развиваться.

Микроудобрения с цинком и магнием — строго по инструкции на упаковке.

Как подкармливать правильно

Поливайте либо рано утром, либо вечером, предварительно увлажнив почву.

Интервал между подкормками — 10-14 дней.

Всегда наблюдайте за реакцией растений: лучше недокормить, чем "перекормить".

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

