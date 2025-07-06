Капуста в опасности: бабочки и блошки наступают — но есть план

Огородникам рассказали, как защитить капусту в июле без вреда для урожая

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Листья капусты, особенно в жарком июле, превращаются в настоящий шведский стол для насекомых. Ошибки в выборе защиты могут оставить огородника не только без урожая, но и с опасными для здоровья вилками. Но выход есть — и он вовсе не требует ядов.

Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License Капуста

Июльская стратегия защиты капусты строится на разумном разделении подходов. Всё зависит от сорта: ранние кочаны требуют исключительно безопасных методов, поздние — допускают более серьёзные меры, если соблюдать сроки ожидания до сбора.

Что выбрать для ранней капусты

Учитывая, что до уборки остаётся совсем немного, только биопрепараты. Проверенные средства:

Фитоверм

Битоксибациллин

Другие биоинсектициды, не накапливающиеся в растении

Эти препараты не вредят ни растению, ни человеку, но эффективно подавляют вредителей.

Народные методы тоже в силе:

Смесь табачной пыли, горчичного жмыха и острого перца — отпугивает насекомых, эффект длится до первого дождя.

Шампунь от блох (1 ст. ложка на 2 литра воды) — безопасно, но пугающе эффективно против крестоцветной блошки и совки.

Неожиданно, но бархатцы оказались переоценены: декоративны — да, эффективны — не всегда. Многие огородники не заметили защиты от вредителей рядом с этими цветами.

Поздняя капуста: когда можно применить "тяжёлую артиллерию"

Поздние сорта можно обрабатывать и химическими средствами — при условии чёткого соблюдения срока ожидания перед уборкой. Такие препараты защищают от целого набора насекомых: гусениц, личинок, бабочек.

Важно:

Строго следовать инструкции

Не экономить на качестве — дешёвые средства часто не справляются

Механическая защита: просто, но эффективно

Сетка или нетканый материал, натянутый над растениями, — надёжный способ не пустить бабочек к кочанам. Это особенно важно в борьбе с капустной белянкой, откладывающей яйца прямо на листья.

Обратите внимание на симптомы

Часто не обязательно определять, кто именно портит листья. Если вы видите следы поедания или личинок — действуйте сразу. Для паукообразных выбирают акарициды, для насекомых — инсектициды (химические или биологические).

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

