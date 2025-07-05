Перец не краснеет? Не паникуйте: вот что нужно делать для ярких плодов

Выращиваете красные или оранжевые перцы, а на кустах — один зелёный фон? Не спешите хвататься за лейку или удобрения. Это не ошибка и не признак беды, а естественный этап развития плода. Главное — не вмешиваться раньше времени.
У перцев процесс созревания совсем не такой, как у томатов. Сначала плоды достигают технической спелости: становятся плотными, крупными, зелёными. И только после этого включается второй этап — биохимический запуск окрашивания.
Появление ярких красных или оранжевых оттенков зависит от накопления пигментов — каротиноидов и антоцианов. А их выработка — дело тонкое и не всегда быстрое.
Вот что может задерживать появление цвета:
Перепады температуры. Дневная жара, а ночью — +12°C и ниже? Созревание стопорится.
Холодный ветер или сквозняки. Они вызывают у растения стресс.
Засуха или перелив. Неравномерный полив сбивает внутренние процессы.
Перегруженность куста. Много завязей — значит, сил на окраску может не остаться.
В таких условиях перец просто "замирает", оставаясь зелёным на несколько недель дольше обычного.
Не надо срывать плоды в спешке — они дозреют и дома, но будут менее сладкими и ароматными. Лучше помогите растению на кусте.
Равномерный полив — только тёплой водой, строго под корень.
Укрытие от ночной прохлады — особенно важно в регионах с капризным летом.
Удалите часть мелких плодов и завязей. Это освободит ресурсы для налившихся перцев.
Подкормите калием — зольный настой или сульфат калия ускорят окраску и повысят сладость.
Даже самый капризный перец в итоге созреет, если дать ему время и немного поддержки. Не вмешивайтесь слишком активно: просто создайте условия — и природа сделает своё.
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
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