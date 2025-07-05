Перец не краснеет? Не паникуйте: вот что нужно делать для ярких плодов

Почему не краснеет перец: главные причины и простые способы ускорения созревания

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращиваете красные или оранжевые перцы, а на кустах — один зелёный фон? Не спешите хвататься за лейку или удобрения. Это не ошибка и не признак беды, а естественный этап развития плода. Главное — не вмешиваться раньше времени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Перец

Перец — не томат

У перцев процесс созревания совсем не такой, как у томатов. Сначала плоды достигают технической спелости: становятся плотными, крупными, зелёными. И только после этого включается второй этап — биохимический запуск окрашивания.

Появление ярких красных или оранжевых оттенков зависит от накопления пигментов — каротиноидов и антоцианов. А их выработка — дело тонкое и не всегда быстрое.

Что влияет на окраску

Вот что может задерживать появление цвета:

Перепады температуры. Дневная жара, а ночью — +12°C и ниже? Созревание стопорится.

Холодный ветер или сквозняки. Они вызывают у растения стресс.

Засуха или перелив. Неравномерный полив сбивает внутренние процессы.

Перегруженность куста. Много завязей — значит, сил на окраску может не остаться.

В таких условиях перец просто "замирает", оставаясь зелёным на несколько недель дольше обычного.

Что делать, чтобы перец начал краснеть

Не надо срывать плоды в спешке — они дозреют и дома, но будут менее сладкими и ароматными. Лучше помогите растению на кусте.

Равномерный полив — только тёплой водой, строго под корень.

Укрытие от ночной прохлады — особенно важно в регионах с капризным летом.

Удалите часть мелких плодов и завязей. Это освободит ресурсы для налившихся перцев.

Подкормите калием — зольный настой или сульфат калия ускорят окраску и повысят сладость.

Терпение — всё, что нужно

Даже самый капризный перец в итоге созреет, если дать ему время и немного поддержки. Не вмешивайтесь слишком активно: просто создайте условия — и природа сделает своё.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

