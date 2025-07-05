Этот ароматный мусор заменяет полку с удобрениями

Если ты любишь кофе, значит, у тебя регулярно остаётся кофейная гуща. И прежде чем снова отправить её в мусорное ведро — загляни на подоконник или в сад. Есть как минимум две культуры, которые мгновенно реагируют на этот натуральный "энергетик".
Гортензия и орхидея — вот эти две красавицы особенно благодарны за такую подкормку. После внесения кофейной гущи они становятся заметно бодрее, а листья приобретают насыщенный оттенок. Цветение усиливается, а новые побеги появляются быстрее.
Всё дело в её составе. Кофейная гуща:
Она идеально подходит для кислотолюбивых растений. Особенно хорошо она работает в качестве мульчи или легкой подкормки (раз в 2-3 недели).
И главное — не используй кофейную гущу каждый день: почва должна успевать "переварить" удобрение.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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