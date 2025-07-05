Этот ароматный мусор заменяет полку с удобрениями

Кофейная гуща улучшает рост гортензии и орхидеи — результаты в течение нескольких дней

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если ты любишь кофе, значит, у тебя регулярно остаётся кофейная гуща. И прежде чем снова отправить её в мусорное ведро — загляни на подоконник или в сад. Есть как минимум две культуры, которые мгновенно реагируют на этот натуральный "энергетик".

Фото: commons.wikimedia.org by David Hawgood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ орхидея

Кто влюблён в кофейную гущу

Гортензия и орхидея — вот эти две красавицы особенно благодарны за такую подкормку. После внесения кофейной гущи они становятся заметно бодрее, а листья приобретают насыщенный оттенок. Цветение усиливается, а новые побеги появляются быстрее.

Почему кофейная гуща работает

Всё дело в её составе. Кофейная гуща:

содержит азот, фосфор и калий,

улучшает структуру почвы,

способствует удержанию влаги,

отпугивает некоторых вредителей.

Она идеально подходит для кислотолюбивых растений. Особенно хорошо она работает в качестве мульчи или легкой подкормки (раз в 2-3 недели).

Как применять кофейную гущу правильно

Используй остывшую и подсушенную гущу — не заливай её сырой массой.

Не переборщи: 1-2 чайные ложки под корень достаточно.

Лучше добавлять её в грунт или смешивать с водой (в пропорции 1:5) и поливать.

И главное — не используй кофейную гущу каждый день: почва должна успевать "переварить" удобрение.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

