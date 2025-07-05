Этот раствор придумали не для капусты — но он спасает её лучше всех средств с грядки

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Как защитить капусту без химии: проверенные народные и биосредства
2:57
Садоводство

Капуста — магнит для вредителей. Стоит немного зазеваться — и от зелёных, сочных листьев остаются лишь лохмотья. Ошибки в выборе защиты могут стоить урожая или, что ещё хуже, превратить овощ в потенциальную угрозу здоровью. Но есть способы, которые сработают без риска — и для кочанов, и для вас.

Улитки на капусте в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улитки на капусте в огороде

Ранние и поздние сорта: важное различие

Первое, что стоит учитывать — это сроки уборки.

  • Раннюю капусту нельзя обрабатывать тяжёлыми средствами: урожай скоро в тарелке, а химия не должна туда попасть. Здесь работают только биопрепараты.

  • Позднюю капусту можно защитить более серьёзными средствами, ведь до сбора кочанов ещё далеко, и препарат успеет разложиться.

Физическая защита от вредителей

Простое, но мощное решение — барьерные укрытия. Сетка или нетканый материал, надетый на кочаны, не позволяет бабочкам и другим насекомым отложить яйца. Особенно это эффективно против капустной белянки и других крупных вредителей.

Народные рецепты, которые работают

  • Сухая смесь табачной пыли, молотого перца и горчичного жмыха. Просто посыпьте листья — резкий запах отпугивает вредителей.

  • Шампунь от блох (да-да, именно тот, что для животных): 1 столовая ложка на 2 литра воды. Раствор безопасен для растений, но действует как лёгкий инсектицид против блошек и совок.

Но есть нюанс: после дождя все эти смеси придётся обновлять.

Бархатцы: красиво, но слабо

Часто рекомендуемые бархатцы, высаженные рядом с капустой, в реальности действуют слабо. Они украшают грядки, но не отпугивают вредителей всерьёз. Не стоит рассчитывать только на них.

Подходящие биопрепараты

Для безопасной защиты в июле используют:

  • Фитоверм

  • Битоксибациллин

  • их аналоги

Эти препараты воздействуют на вредителей, но не накапливаются в листьях — значит, кочаны останутся чистыми и безопасными для стола.

Химия — только для поздней капусты

Если капуста поздняя и до сбора урожая ещё далеко, можно использовать и химические препараты. Но здесь важно соблюдать срок ожидания — период, за который остатки действующего вещества полностью исчезают. Такие средства помогают избавиться даже от гусениц и личинок, которые пробрались в центр кочана.

Не обязательно знать "в лицо" врага

Если вы заметили повреждения на листьях — действовать нужно сразу. Иногда неважно, кто именно портит растения: при подозрении на паукообразных подойдут акарициды, при других вредителях — биологические или химические инсектициды. Главное — соблюдать инструкции и не превышать дозировку.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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