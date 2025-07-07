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Создайте архитектурный акцент в саду: вербена удивит вас

Как вырастить вербену
2:59
Садоводство » Цветы

Вербена является отличным выбором для тех, кто ищет цветущее растение, которое привлекает пчел, привлекает внимание и легко в уходе. Это одно из лучших засухоустойчивых растений, представляющее собой неприхотливый бордюрный цветок, цветущий без особых усилий, добавляя высоту и структуру вашему саду. Многие сорта вербены являются многолетними, что значит, что они будут появляться с каждым весенним сезоном и цветут с лета до первых заморозков.

Вербена
Фото: https://www.flickr.com/photos/80267449@N00/2951652674/ by Rino Porrovecchio from Palermo, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вербена

Существует несколько видов вербены, и выбор зависит от места, где вы хотите её выращивать. Одним из самых популярных вариантов является Вербена бонаренсис. Это высокое растение идеальное для создания архитектурных акцентов в бордюрах сада. Вербена бонаренсис является многолетней и может размножаться как из семян, так и самостоятельно разбрасывает семена.

Второй вариант — Вербена ригида, который подойдет тем, кто предпочитает низкорослые растения. Это растение отлично подходит для смягчения краев бордюров.

Вербена предпочитает солнечные локации, поэтому выбирайте для нее место с полным солнечным освещением. Лучше избегать тяжелых почв. Она отлично растет в хорошо дренированных местах, как в горшках, так и в открытом грунте.

Вербена нормально себя чувствует на почвах с низким содержанием питательных веществ, поэтому нет необходимости в улучшении грунта перед посадкой. При необходимости добавление садового песка или специального дренажного материала поможет улучшить качество дренажа.

Вы можете выращивать вербену как из семян, так и высаживать готовые растения. Если вы будете сеять семена в помещении, то начните в феврале, а затем закалите сеянцы и пересадите их, когда погода потеплеет. Либо вы можете посеять семена напрямую в землю или горшки на улице после того, как опасность заморозков пройдет.

Если вы решили высаживать растения, процесс очень прост. При посадке выройте лунки, которые соответствуют корневой коме по глубине и ширине, затем обильно полейте, чтобы помочь растению прижиться.

Вербена устойчива к засухе и не требует частого полива, только после укоренения. После этого она легко переносит засуху без необходимости в поливе.

Избыток удобрений может негативно сказаться на цветении, и они не нужны вербене, если она растет в бордюрах. Если же вы собираетесь выращивать вербену в контейнерах, периодическая подкормка не повредит. В таком случае рекомендуется использовать сбалансированное удобрение медленного действия для стимуляции непрерывного цветения.

Обрезка многолетних растений, таких как вербена, не является обязательной.

Уточнения

Вербе́на (лат. Verbéna) — род растений семейства Вербеновые; по информации базы данных The Plant List, род содержит 124 вида.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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