Будете дышать легче: откройте секрет идеальной очистки москитной сетки

Так вы очистите сетку двери за 10 минут

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Хотите легко удалить пыль и пыльцу с москитной сетки и дышать более свежим воздухом в вашем доме? Существует простой способ очистки, который можно применить, используя материалы, которые у вас уже есть.

Фото: commons.wikimedia.org by Maniago Москитная сетка

Правильный порядок очистки

Наденьте маску: лучше всего подойдет маска типа N95, особенно если вы впервые очищаете сетку после долгого времени. Удалите пыль: используйте портативный пылесос или специальное устройство для очистки москитных сеток. Промойте влажной тряпкой или щеткой: используйте круговые движения для более глубокого удаления загрязнений из ткани. Не забудьте про рамку: сбрызните тряпку моющим средством и протрите рамку и направляющие. Используйте мыло: тёплая вода с моющим средством для посуды и губкой, а также распылителем помогут очистить сетку. Дайте высохнуть: обязательно дайте сетке высохнуть естественным образом, прежде чем ставить её обратно или закрывать.

Чистящие средства

Советы по обслуживанию

Завершите процесс с использованием спрея для мебели, чтобы придать блеск и отталкивать пыль.

Регулярно очищайте москитную сетку, особенно весной и осенью.

Избегайте чрезмерного давления, чтобы не повредить ткань.

Своевременно ремонтируйте слабые места, чтобы избежать полной замены.

Благодаря этим советам вы сможете поддерживать москитную сетку в чистоте, функциональности и свободной от пыли и аллергенов в течение всего года.

Уточнения

Москитная сетка (или противомоскитная, также сетка от мух и комаров) — сетчатая завеса, которая по периметру облегает кровать или спальную зону, чтобы обеспечить барьер для защиты от укусов комаров, москитов, мух и других вредных насекомых и, следовательно, от болезней, которые они могут нести.

