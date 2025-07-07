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Будете дышать легче: откройте секрет идеальной очистки москитной сетки

Так вы очистите сетку двери за 10 минут
1:37
Садоводство » Советы

Хотите легко удалить пыль и пыльцу с москитной сетки и дышать более свежим воздухом в вашем доме? Существует простой способ очистки, который можно применить, используя материалы, которые у вас уже есть. 

Москитная сетка
Фото: commons.wikimedia.org by Maniago
Москитная сетка

Правильный порядок очистки

  1. Наденьте маску: лучше всего подойдет маска типа N95, особенно если вы впервые очищаете сетку после долгого времени.
  2. Удалите пыль: используйте портативный пылесос или специальное устройство для очистки москитных сеток.
  3. Промойте влажной тряпкой или щеткой: используйте круговые движения для более глубокого удаления загрязнений из ткани.
  4. Не забудьте про рамку: сбрызните тряпку моющим средством и протрите рамку и направляющие.
  5. Используйте мыло: тёплая вода с моющим средством для посуды и губкой, а также распылителем помогут очистить сетку.
  6. Дайте высохнуть: обязательно дайте сетке высохнуть естественным образом, прежде чем ставить её обратно или закрывать.

Чистящие средства

Советы по обслуживанию

  • Завершите процесс с использованием спрея для мебели, чтобы придать блеск и отталкивать пыль.
  • Регулярно очищайте москитную сетку, особенно весной и осенью.
  • Избегайте чрезмерного давления, чтобы не повредить ткань.
  • Своевременно ремонтируйте слабые места, чтобы избежать полной замены.

Благодаря этим советам вы сможете поддерживать москитную сетку в чистоте, функциональности и свободной от пыли и аллергенов в течение всего года.

Уточнения

Москитная сетка (или противомоскитная, также сетка от мух и комаров) — сетчатая завеса, которая по периметру облегает кровать или спальную зону, чтобы обеспечить барьер для защиты от укусов комаров, москитов, мух и других вредных насекомых и, следовательно, от болезней, которые они могут нести.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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