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Не дайте цветам угаснуть: волшебные рецепты для пышного цветения георгинов и гладиолусов

Сохраняем жизнь цветов в июле
3:47
Садоводство » Цветы

Июль — это период, когда георгины и гладиолусы достигают своего пика цветения. Чтобы растения радовали вас своими яркими цветами и не теряли жизненной силы, необходимо обеспечить им правильный уход и питания. 

Розовые гладиолусы
Фото: commons.wikimedia.org by Senet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Розовые гладиолусы

Значение подкормки в июле

В июле цветы нуждаются в особом внимании, поскольку на них идут большие затраты энергии для формирования бутонов и поддержания цветения. К тому же, из-за жары и сухости грунт может истощаться, и растения нуждаются в добавлении питательных веществ. Важно знать, какие удобрения принесут наилучший результат и как их правильно применять.

Органические удобрения

Органические удобрения — отличное решение для питающей подкормки, так как они медленно разлагаются и обеспечивают стабильный приток питательных веществ.

  • Компост: изготовьте компост из растительных остатков и органических отходов. Он богат азотом, фосфором и калием, что поможет вашим растениям быстрее расти и цвести. Распределите компост вокруг корней растений, избегая контакта с стеблем, и аккуратно заделайте в почву.
  • Навоз: разложите перепревший навоз, который богат азотом и улучшает структуру почвы. Используйте навоз очень осторожно — слишком свежий может вызвать сгорание корней.

Минеральные удобрения

Важно выбирать удобрения, состав которых подходит для цветущих растений.

  • Калийные удобрения: удобрения на основе калия способствуют формированию цветов и усиливают крепость стеблей. Натрите калийные удобрения в запланированных дозах и полейте растения, чтобы улучшить цветение.
  • Фосфорные удобрения: для поддержки корневой системы георгинов и гладиолусов неплохо подойдет суперфосфат. Он помогает растениям развиваться и усиливает цветение. Применяйте согласно инструкции на упаковке.

Аминокислоты и микроэлементы

Чтобы цветы выглядели ярче и цветение продолжалось дольше, на помощь могут прийти аминокислоты и различные микроэлементы.

  • Добавление кальция и магния: эти элементы важны для здорового роста и цветения. Можете использовать известь или доломитовую муку для обеспечения необходимого баланса кальция и магния в почве.
  • Комплексы с микроэлементами: применение комплексных удобрений, содержащих железо, медь, бор и цинк, значительно улучшает качество цветения. Их могут использовать раз в месяц, следуя рекомендациям на упаковке.

Народные способы подкормки

Не забывайте о народных рецептах, которые тоже хорошо работают и подойдут для ухаживания за цветами.

  • Настой из крапивы: залейте свежие листья крапивы водой и оставьте на несколько дней сбраживаться. Этот настой богат азотом и прекрасно подходит для подкормки цветов. Разведите настой с водой в соотношении 1:10 и полейте растения.
  • Чай с банановой кожурой: кожура банана содержит калий, который очень полезен для формирующихся бутонов. Измельчите кожуру, запечатайте в банку с водой на сутки и полейте растения.

Тайминг и режим полива

Не забывайте о том, что правильный график подкормки и полива тоже играет важную роль. Производите подкормку в утром или вечером, когда солнце не слишком активно. Это позволит избежать ожогов и потерь влаги. Полив должен быть регулярным, особенно в жаркую погоду, чтобы предотвратить пересыхание земли и истощение корней.

Уточнения

Гладио́лус — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae). Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius — «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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