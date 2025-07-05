Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биркенштоки вошли в коллекции Dior и Rick Owens — тренд лета подтверждён
Новая Дубайская программа: как за 5 миллионов дирхамов стать владельцем квартиры
Диетологи объяснили, какие продукты влияют на продолжительность жизни
Под пирамидами Гизы нашли подземный комплекс длиной два километра
Природа по подписке: что ждёт иностранных гостей в национальных парках США
Фруктовая пастила — простота и натуральность: как сделать десерт без сахара
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Любимец Неаполя прощается? Пуллен намекает на конец эры
Индийский инженер поразил Кремниевую долину: работа на пять компаний одновременно

Фитофтора уже рядом: простой приём, который спасает томаты от полного поражения

Чем обработать помидоры в июле, чтобы избежать фитофтороза
3:08
Садоводство

Лето в самом разгаре, плоды наливаются, а враг уже рядом. Фитофтора может погубить весь урожай за несколько дней — и это не преувеличение. Если вы хотите сохранить свои томатные грядки, действовать нужно не завтра, а сегодня.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Первые тревожные признаки

Появились бурые пятна на нижних листьях? Стебли темнеют, а на зелёных плодах — жёсткие тёмные пятна? Это фитофтороз, грибковая инфекция, от которой сложно избавиться, но можно защититься заранее.

Главное правило — не ждать дождей и туманов. Влажная погода — идеальная среда для размножения грибка, и пока вы колеблетесь, он уже атакует.

Гигиена и воздух — первые защитники

Начинайте с санитарии:

  • Удаляйте все листья до первой цветочной кисти.

  • Обрезайте жёлтые и подозрительные части растения.

  • В теплицах обеспечьте хорошую вентиляцию: двери и форточки должны быть открыты даже ночью в тёплые дни.

Чем суше воздух — тем меньше шансов у грибка.

Мульча — невидимый щит

Слой мульчи под кустами (солома, трава без семян, компост) не даст грибку подняться с земли к листьям. Особенно это важно после дождя или при верхнем поливе.

Натуральные средства против заразы

Химия — крайний случай. В период созревания плодов лучше использовать натуральные методы:

  • Молочная сыворотка или обрат (1 л на 10 л воды). Опрыскивайте каждые 5-7 дней. Молочнокислые бактерии создают защитную плёнку.

  • Чесночный настой: 150-200 г чеснока на 10 л воды + немного мыла. Фитонциды отлично работают против грибка.

  • Йодно-молочный раствор: 5-10 капель йода + 1 л обезжиренного молока на 10 л воды.

  • Биопрепараты: "Фитоспорин-М", "Алирин-Б", "Гамаир" — действуют мягко, но эффективно. Используйте по инструкции каждые 7-14 дней.

Правильный полив — половина успеха

Поливайте рано утром и только под корень. Влага на листьях — это приглашение для болезни. К вечеру земля должна слегка подсохнуть.

Если болезнь всё-таки началась

Удалите все поражённые части растения и сразу сожгите — никаких компостных куч!

  • Усильте опрыскивания: чередуйте натуральные средства каждые 2-3 дня.

  • Снимите все бланжевые плоды (только начавшие буреть), даже если они выглядят здоровыми.

  • Прогрейте их в воде при 60°C 3-4 минуты, обсушите и оставьте дозревать в тёмном месте. Так вы спасёте хотя бы часть урожая от гнили.

Не надейтесь на авось — фитофтора не прощает промедлений. Профилактика в июле — не прихоть, а необходимость. Именно сейчас от ваших действий зависит, будут ли ваши томаты налитыми и сочными или превратятся в чёрную горечь разочарования.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Почему отсутствие костей делает китовую акулу королевой океана
Сильный рубль против слабого: кто выиграет в 2025 году
Мощное изометрическое упражнение для стабилизаторов корпуса и пресса
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Почему тысячи женщин отказываются от карандаша для бровей — всё из-за этой процедуры
Проблемные квартиры: запомните 16 типов, которые лучше не рассматривать
Французское лето без пляжа: куда можно сбежать от туристов и суеты за 3 часа от Парижа
Мадисонские журавли усыновили гусёнка: трогательная история о любви и заботе
Квантовое железо без холодильника: Xanadu показал, как сделать квантовый компьютер карманным
Что сделать, чтобы болгарский перец дал до 5 кг плодов с куста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.