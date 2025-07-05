Фитофтора уже рядом: простой приём, который спасает томаты от полного поражения

Чем обработать помидоры в июле, чтобы избежать фитофтороза

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето в самом разгаре, плоды наливаются, а враг уже рядом. Фитофтора может погубить весь урожай за несколько дней — и это не преувеличение. Если вы хотите сохранить свои томатные грядки, действовать нужно не завтра, а сегодня.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Первые тревожные признаки

Появились бурые пятна на нижних листьях? Стебли темнеют, а на зелёных плодах — жёсткие тёмные пятна? Это фитофтороз, грибковая инфекция, от которой сложно избавиться, но можно защититься заранее.

Главное правило — не ждать дождей и туманов. Влажная погода — идеальная среда для размножения грибка, и пока вы колеблетесь, он уже атакует.

Гигиена и воздух — первые защитники

Начинайте с санитарии:

Удаляйте все листья до первой цветочной кисти.

Обрезайте жёлтые и подозрительные части растения.

В теплицах обеспечьте хорошую вентиляцию: двери и форточки должны быть открыты даже ночью в тёплые дни.

Чем суше воздух — тем меньше шансов у грибка.

Мульча — невидимый щит

Слой мульчи под кустами (солома, трава без семян, компост) не даст грибку подняться с земли к листьям. Особенно это важно после дождя или при верхнем поливе.

Натуральные средства против заразы

Химия — крайний случай. В период созревания плодов лучше использовать натуральные методы:

Молочная сыворотка или обрат (1 л на 10 л воды). Опрыскивайте каждые 5-7 дней. Молочнокислые бактерии создают защитную плёнку.

Чесночный настой: 150-200 г чеснока на 10 л воды + немного мыла. Фитонциды отлично работают против грибка.

Йодно-молочный раствор: 5-10 капель йода + 1 л обезжиренного молока на 10 л воды.

Биопрепараты: "Фитоспорин-М", "Алирин-Б", "Гамаир" — действуют мягко, но эффективно. Используйте по инструкции каждые 7-14 дней.

Правильный полив — половина успеха

Поливайте рано утром и только под корень. Влага на листьях — это приглашение для болезни. К вечеру земля должна слегка подсохнуть.

Если болезнь всё-таки началась

Удалите все поражённые части растения и сразу сожгите — никаких компостных куч!

Усильте опрыскивания: чередуйте натуральные средства каждые 2-3 дня.

Снимите все бланжевые плоды (только начавшие буреть), даже если они выглядят здоровыми.

Прогрейте их в воде при 60°C 3-4 минуты, обсушите и оставьте дозревать в тёмном месте. Так вы спасёте хотя бы часть урожая от гнили.

Не надейтесь на авось — фитофтора не прощает промедлений. Профилактика в июле — не прихоть, а необходимость. Именно сейчас от ваших действий зависит, будут ли ваши томаты налитыми и сочными или превратятся в чёрную горечь разочарования.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

