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Не забудьте эту подкормку: перец начнёт плодоносить, как сумасшедший — рецепт для ведра урожая

Что сделать, чтобы болгарский перец дал до 5 кг плодов с куста
2:47
Садоводство

Каждый сезон многие сажают десятки кустов болгарского перца в надежде получить богатый урожай. Но на самом деле добиться ведра плодов можно даже с одного растения — если знать несколько хитростей.

Перец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перец

Почва решает всё

Секрет мощной завязи — в органике. Почву нужно заранее обогатить перегноем или компостом, и лучше делать это либо осенью, либо ранней весной. Позднее внесение может сыграть злую шутку — растение потратит силы на рост ботвы и забудет о плодах.

Если завязи мало, решит проблему ведро перегноя на квадратный метр. Органика насыщает грунт полезной микрофлорой, а она, в свою очередь, запускает симбиоз с корнями перца и активирует плодоношение.

Без влаги — никакого урожая

Одна из главных ошибок — дать почве пересохнуть. Корни перца особенно чувствительны к обезвоживанию, и даже один стресс может стоить вам урожая. Чтобы этого не допустить, используйте мульчирование: слой в 10 см из соломы, травы или коры сохранит влагу и дополнительно подкормит почву.

Минеральные удобрения — только в помощь

Органика — основа, но минеральные добавки тоже важны. Особую роль играют калий и фосфор. Однако суперфосфат действует слишком медленно. Быстрый эффект даёт монофосфат калия — он помогает растению активно цвести и формировать крупные плоды.

Если под рукой нет перегноя, выручат комплексные удобрения вроде "Удачника" или "Агриколы". А для ленивых и занятых — пролонгированные подкормки типа "Осмокот", которые питают растение постепенно и стабильно.

Не переборщите с минералами

Частые подкормки минеральными смесями без контроля могут привести к ухудшению состояния почвы и даже к угнетению растений. Лучше придерживаться инструкции и не пытаться "переудобрить".

Защита от врагов

Слизни — невидимые, но крайне опасные враги перца. Они легко уничтожают молодые листья и завязи. С ними борются как с помощью специальных средств, так и народными методами — главное, не оставлять посадки без внимания.

Нужна ли обрезка цветка

Удаление первого цветка — тема для споров. Но многие опытные дачники не видят разницы: урожай одинаково хороший и при удалении, и без. Так что выбор за вами.

Перец любит тень

Особенно чувствительны к жаре крупноплодные сорта. В пик солнцепёка им требуется притенение, иначе листья могут обжечься, а плоды — начать осыпаться. Простая сетка или тент решат проблему.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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