Оно не шумит, не ломается, не сорит — мечта дачника с характером

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Палисандр делает сад прохладнее, чище и красивее — без лопаты и граблей
1:37
Садоводство

Хотите тень в саду, но без вечно сыплющихся листьев, падения плодов и вечной уборки? Тогда присмотритесь к палисандру (он же Jacaranda mimosifolia) — это дерево умеет делать сад красивым, а жизнь — проще.

Гуайакан
Фото: https://commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гуайакан

Что делает палисандр особенным

У него лёгкая, воздушная крона и ажурные листья, которые не забивают участок мусором. Весной дерево покрывается синими цветами — зрелище яркое, но не доставляющее хлопот: лепестки опадают постепенно и аккуратно.

В Буэнос-Айресе, например, палисандры цветут в октябре и преображают улицы — сине-фиолетовые шапки видны за квартал.

Меньше ухода — больше тени

Это дерево легко адаптируется и не требует сложного ухода. Подходит для открытого грунта и больших вазонов. Корни не агрессивны, так что палисандр можно сажать у дорожек или даже возле фундамента.

Поливать нужно умеренно, а сажать — на солнечном месте. Именно солнце запускает активное цветение и укрепляет крону.

Для тех, кто хочет и красоту, и пользу

Палисандр не просто даёт тень, но и помогает сохранять влагу в почве и снижать температуру вокруг. В жаркие месяцы под ним прохладнее, а мебель на террасе не выгорает. Он очищает воздух, насыщает кислородом и делает пребывание в саду гораздо приятнее.

Такое дерево — отличный выбор для тех, кто ценит эстетику, удобство и экологичный подход к озеленению.

Уточнения

Палиса́ндр (фр. palissandre) — название древесины ряда пород тропических деревьев. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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