Простой барьер, который муравьи не пересекают — всего один ингредиент

Муравьи на даче — не просто мелкая досада. Эти трудяги ведут с собой настоящую армию — тлю. Пока мы думаем, как спасти урожай, муравьи заботливо пересаживают тлю с побега на побег, охраняют её от божьих коровок и собирают сладкую падь. И всё это — на наших любимых растениях.
Но выход есть. И он — в вашей чашке.
Да-да, кофейная гуща, которая обычно отправляется в мусор, — это настоящее природное средство от муравьёв.
Почему работает:
кофейный запах сбивает муравьёв с толку;
остатки кофеина раздражают их обоняние;
феромонные тропы стираются — муравьи теряются и уходят.
После кофе не выбрасывайте гущу — соберите её в баночку.
Дайте немного подсохнуть, чтобы не плесневела.
Рассыпьте утром гущу:
Важно: повторяйте процедуру после дождей и обильного полива. Это поддержит "барьер".
Муравьи начнут избегать обработанных мест — и вместе с ними тля перестанет захватывать новые побеги.
Через несколько дней вы заметите: насекомых стало меньше, растения выглядят свежее, а листья — чище.
Кофейная гуща — это не только защита, но и:
мягкое органическое удобрение;
источник азота;
естественный подкислитель почвы;
приманка для дождевых червей, которые рыхлят землю.
Кофейный способ — идеальное решение для тех, кто не хочет брызгать ядом по грядке с зеленью и клубникой. Он безопасен для растений, людей и домашних животных.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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