Простой барьер, который муравьи не пересекают — всего один ингредиент

Муравьи уходят с дачи после обработки кофейной гущей

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи на даче — не просто мелкая досада. Эти трудяги ведут с собой настоящую армию — тлю. Пока мы думаем, как спасти урожай, муравьи заботливо пересаживают тлю с побега на побег, охраняют её от божьих коровок и собирают сладкую падь. И всё это — на наших любимых растениях.

Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

Но выход есть. И он — в вашей чашке.

Кофейная гуща против муравьёв: пахучее спасение без химии

Да-да, кофейная гуща, которая обычно отправляется в мусор, — это настоящее природное средство от муравьёв.

Почему работает:

кофейный запах сбивает муравьёв с толку;

остатки кофеина раздражают их обоняние;

феромонные тропы стираются — муравьи теряются и уходят.

Как использовать гущу правильно

После кофе не выбрасывайте гущу — соберите её в баночку.

Дайте немного подсохнуть, чтобы не плесневела.

Рассыпьте утром гущу:

на муравьиные тропинки;

у входов в муравейники (если видны);

у основания растений, где завелась тля.

Важно: повторяйте процедуру после дождей и обильного полива. Это поддержит "барьер".

Эффект? Вас приятно удивит

Муравьи начнут избегать обработанных мест — и вместе с ними тля перестанет захватывать новые побеги.

Через несколько дней вы заметите: насекомых стало меньше, растения выглядят свежее, а листья — чище.

Бонус: удобрение для почвы

Кофейная гуща — это не только защита, но и:

мягкое органическое удобрение;

источник азота;

естественный подкислитель почвы;

приманка для дождевых червей, которые рыхлят землю.

Экологично, просто и бесплатно

Кофейный способ — идеальное решение для тех, кто не хочет брызгать ядом по грядке с зеленью и клубникой. Он безопасен для растений, людей и домашних животных.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

