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Простой барьер, который муравьи не пересекают — всего один ингредиент

Муравьи уходят с дачи после обработки кофейной гущей
1:58
Садоводство

Муравьи на даче — не просто мелкая досада. Эти трудяги ведут с собой настоящую армию — тлю. Пока мы думаем, как спасти урожай, муравьи заботливо пересаживают тлю с побега на побег, охраняют её от божьих коровок и собирают сладкую падь. И всё это — на наших любимых растениях.

Огород
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

Но выход есть. И он — в вашей чашке.

Кофейная гуща против муравьёв: пахучее спасение без химии

Да-да, кофейная гуща, которая обычно отправляется в мусор, — это настоящее природное средство от муравьёв.

Почему работает:

  • кофейный запах сбивает муравьёв с толку;

  • остатки кофеина раздражают их обоняние;

  • феромонные тропы стираются — муравьи теряются и уходят.

Как использовать гущу правильно

После кофе не выбрасывайте гущу — соберите её в баночку.

Дайте немного подсохнуть, чтобы не плесневела.

Рассыпьте утром гущу:

  • на муравьиные тропинки;
  • у входов в муравейники (если видны);
  • у основания растений, где завелась тля.

Важно: повторяйте процедуру после дождей и обильного полива. Это поддержит "барьер".

Эффект? Вас приятно удивит

Муравьи начнут избегать обработанных мест — и вместе с ними тля перестанет захватывать новые побеги.

Через несколько дней вы заметите: насекомых стало меньше, растения выглядят свежее, а листья — чище.

Бонус: удобрение для почвы

Кофейная гуща — это не только защита, но и:

  • мягкое органическое удобрение;

  • источник азота;

  • естественный подкислитель почвы;

  • приманка для дождевых червей, которые рыхлят землю.

Экологично, просто и бесплатно

Кофейный способ — идеальное решение для тех, кто не хочет брызгать ядом по грядке с зеленью и клубникой. Он безопасен для растений, людей и домашних животных.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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