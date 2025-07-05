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Горох даст втрое больше — нужно всего лишь нарушить привычную схему

Густая посадка гороха даёт больше стручков — проверено дачниками
2:20
Садоводство

Обычно горох растёт в длинных, редких рядах — зелёные ниточки вдоль грядки, с которых потом собираешь по горстке стручков. Но есть способ превратить эти скучные посадки в настоящую фабрику сладкого горошка. Секрет прост — нарушьте привычные правила и посадите горох ковром.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Перцев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

В чём суть "коврового" метода

Вместо того чтобы сажать горох в рядки с промежутками, засейте сплошной участок. Да, прям вот так — густо, почти как газон.

Как подготовить грядку:

  • Перекопайте, добавьте компост, выровняйте землю.

  • Разметьте участок шириной 50-70 см (по длине — как удобно).

  • Замочите семена на пару часов в тёплой воде для набухания.

  • Рассыпьте их плотно, примерно по 3-5 см друг от друга.

  • Присыпьте слоем земли (2-3 см), слегка утрамбуйте ладонью или доской и обильно полейте.

Как поддерживать "зелёный ковёр"

Когда ростки поднимутся на 10-15 см, обязательно дайте им опору:

  • Воткните колышки по периметру и внутри.

  • Или натяните крупноячеистую сетку.

  • Подойдут прутья, пластиковые опоры, хоть ветки — главное, чтобы гороху было за что цепляться.

Почему это работает

1. Свой микроклимат
Плотная посадка сохраняет влагу и прохладу в почве. Это важно в жару: горох не любит пересушивания.

2. Сам себе опора
Стебли поддерживают друг друга, не заваливаются от ветра и дождей.

3. Больше зелени — больше урожая
При сплошной посадке листья покрывают почти всю площадь. Это увеличивает фотосинтез, а значит — и количество стручков.

Урожай растянется — и это хорошо

Горох будет зреть не сразу весь, а постепенно. Так вы сможете регулярно снимать молодые сладкие стручки, а не собирать всё сразу и мучиться с хранением.

Минимум ухода

  • Поливайте регулярно в сухую погоду.

  • В начале роста дайте одну лёгкую подкормку органикой.

Попробуйте хотя бы на одном квадратном метре — и вы навсегда забудете про старомодные "рядки". Результат вас удивит — урожай увеличится в 2-3 раза.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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