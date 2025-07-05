Горох даст втрое больше — нужно всего лишь нарушить привычную схему

Обычно горох растёт в длинных, редких рядах — зелёные ниточки вдоль грядки, с которых потом собираешь по горстке стручков. Но есть способ превратить эти скучные посадки в настоящую фабрику сладкого горошка. Секрет прост — нарушьте привычные правила и посадите горох ковром.
Вместо того чтобы сажать горох в рядки с промежутками, засейте сплошной участок. Да, прям вот так — густо, почти как газон.
Как подготовить грядку:
Перекопайте, добавьте компост, выровняйте землю.
Разметьте участок шириной 50-70 см (по длине — как удобно).
Замочите семена на пару часов в тёплой воде для набухания.
Рассыпьте их плотно, примерно по 3-5 см друг от друга.
Присыпьте слоем земли (2-3 см), слегка утрамбуйте ладонью или доской и обильно полейте.
Когда ростки поднимутся на 10-15 см, обязательно дайте им опору:
Воткните колышки по периметру и внутри.
Или натяните крупноячеистую сетку.
Подойдут прутья, пластиковые опоры, хоть ветки — главное, чтобы гороху было за что цепляться.
1. Свой микроклимат
Плотная посадка сохраняет влагу и прохладу в почве. Это важно в жару: горох не любит пересушивания.
2. Сам себе опора
Стебли поддерживают друг друга, не заваливаются от ветра и дождей.
3. Больше зелени — больше урожая
При сплошной посадке листья покрывают почти всю площадь. Это увеличивает фотосинтез, а значит — и количество стручков.
Горох будет зреть не сразу весь, а постепенно. Так вы сможете регулярно снимать молодые сладкие стручки, а не собирать всё сразу и мучиться с хранением.
Поливайте регулярно в сухую погоду.
В начале роста дайте одну лёгкую подкормку органикой.
Попробуйте хотя бы на одном квадратном метре — и вы навсегда забудете про старомодные "рядки". Результат вас удивит — урожай увеличится в 2-3 раза.
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
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