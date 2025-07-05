Ни пилы, ни боли в спине: два способа убрать пень по-умному

Мочевина и соль помогают удалить пень без усилий

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда старый пень мозолит глаза посреди участка, большинство представляют адский труд: пила, лом, лопата, вывороченный газон и спина, которая откажется работать на следующий день. Но, оказывается, есть куда более хитрые и… ленивые способы расправиться с древесным упрямцем. Без шума, без тяжёлой техники — только немного терпения и пара неожиданных помощников из огородной аптечки.

Фото: commons.wikimedia.org by Childzy~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пень

Способ №1: мочевина — враг пня, друг дачника

Да, та самая мочевина, которую вы, возможно, используете как удобрение. Оказалось, она способна медленно, но уверенно разрушать древесину изнутри.

Что нужно:

Мочевина (гранулы)

Дрель

Вода

Плотная чёрная плёнка (полиэтилен)

Что делать:

Просверлите глубокие отверстия по всей поверхности пня — чем больше, тем лучше. Засыпьте в каждое отверстие мочевину до самого верха. Обильно пролейте водой. Накройте пень плёнкой и прижмите края — чтобы ветер не сдул.

Через несколько месяцев древесина размягчится, начнёт распадаться на труху. Небольшие пни исчезают почти полностью, крупные становятся сговорчивыми — вы легко разберётесь с ними без техники.

Способ №2: селитра или соль — вариант с оговорками

Ещё один вариант — использовать калиевую селитру или даже поваренную соль. Метод эффективный, но агрессивный: почва вокруг станет непригодной для грядок. Если рядом растут овощи — подумайте дважды.

Инструкция та же:

Сверлим отверстия.

Засыпаем селитру или соль.

Проливаем водой.

Укрываем плёнкой.

Если выбрали этот путь осенью — перед заморозками залейте отверстия водой. Мороз сыграет на вашей стороне: лед расширится и начнёт рвать пень изнутри. Весной останется только разгрести рыхлую древесину.

Когда точно НЕ поможет соль

Если пень старый и сухой, поваренная соль ему уже не страшна. Она отлично действует только на свежеспиленные деревья. А вот селитра сработает в обоих случаях — просто понадобится больше времени.

Результат

Через сезон вы обнаружите не пень, а рыхлую труху, которую легко убрать лопатой. Без корчевания, без боли в пояснице, без дикой техники. Просто — как любят все ленивые (и умные) дачники.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.



