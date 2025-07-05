Игнорировали ржавчину — остались без урожая: история, которая повторяется каждый год

Весной в саду всё расцветает — и не только в хорошем смысле. С первыми тёплыми дождями активизируется опасный и коварный грибок, известный садоводам под простым названием — ржавчина. Он маскируется под безобидные пятна, но способен уничтожить урожай груш и яблок за один сезон.
А начинается всё с невинного на вид хвойника.
Не все знают, что ржавчину груши вызывают не только соседские деревья или вредители, но и определённые хвойные растения, в том числе обычный лесной можжевельник. Именно на нём грибок зимует, чтобы весной ударить по саду.
Важно: хотя данный вид можжевельника не заражает груши напрямую, он вполне способен передать инфекцию яблоням. А дальше — по цепочке, через споры — начнётся заражение других плодовых деревьев.
Весной на заражённых можжевельниках появляются характерные оранжевые или бурые наросты. Это не просто косметический дефект, а настоящие "фабрики" спор, которые разносятся ветром на десятки метров.
Если видите такие наросты — значит, грибок уже работает на полную мощность.
Когда споры попадают на листья яблонь и груш, появляются жёлто-оранжевые пятна с тёмными точками. Листья преждевременно желтеют и опадают, дерево слабеет, страдает урожай. А при массовом заражении вы можете остаться вовсе без плодов.
Если ваш можжевельник заражён — действовать нужно быстро:
Удаление
Если растение не представляет ценности — лучше выкорчевать его целиком. Это надёжнее всего.
Обрезка
Если куст дорог или редкий — удалите все поражённые ветви до живой древесины у основания.
Обработка
Обрезка — не панацея. Обязательно обработайте и хвойные, и плодовые деревья системными фунгицидами.
Регулярность
Обработка должна быть повторной. Один пропуск — и инфекция вернётся.
Профилактика
Внимательно осматривайте можжевельники весной. Первые признаки — сигнал к немедленным действиям.
Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
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