Игнорировали ржавчину — остались без урожая: история, которая повторяется каждый год

Садоводов предупредили о ржавчине на можжевельнике

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной в саду всё расцветает — и не только в хорошем смысле. С первыми тёплыми дождями активизируется опасный и коварный грибок, известный садоводам под простым названием — ржавчина. Он маскируется под безобидные пятна, но способен уничтожить урожай груш и яблок за один сезон.

Фото: Own work by Athantor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Можжевельник

А начинается всё с невинного на вид хвойника.

Можжевельник — главный "шпион" на участке

Не все знают, что ржавчину груши вызывают не только соседские деревья или вредители, но и определённые хвойные растения, в том числе обычный лесной можжевельник. Именно на нём грибок зимует, чтобы весной ударить по саду.

Важно: хотя данный вид можжевельника не заражает груши напрямую, он вполне способен передать инфекцию яблоням. А дальше — по цепочке, через споры — начнётся заражение других плодовых деревьев.

Как распознать проблему на хвойнике

Весной на заражённых можжевельниках появляются характерные оранжевые или бурые наросты. Это не просто косметический дефект, а настоящие "фабрики" спор, которые разносятся ветром на десятки метров.

Если видите такие наросты — значит, грибок уже работает на полную мощность.

Чем опасна ржавчина для яблонь и груш

Когда споры попадают на листья яблонь и груш, появляются жёлто-оранжевые пятна с тёмными точками. Листья преждевременно желтеют и опадают, дерево слабеет, страдает урожай. А при массовом заражении вы можете остаться вовсе без плодов.

Что делать: инструкция по спасению сада

Если ваш можжевельник заражён — действовать нужно быстро:

Удаление

Если растение не представляет ценности — лучше выкорчевать его целиком. Это надёжнее всего. Обрезка

Если куст дорог или редкий — удалите все поражённые ветви до живой древесины у основания. Обработка

Обрезка — не панацея. Обязательно обработайте и хвойные, и плодовые деревья системными фунгицидами. Регулярность

Обработка должна быть повторной. Один пропуск — и инфекция вернётся. Профилактика

Внимательно осматривайте можжевельники весной. Первые признаки — сигнал к немедленным действиям.

Уточнения

Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).



