Укроп стонет на грядке, а вы не слышите: одна ложка в лейке — и зелень оживает

Кажется, всё сделали правильно: посеяли вовремя, поливаете регулярно, света хватает. Но вместо пышной зелени — жидкие, бледные ниточки. Укроп не спешит радовать ароматом и силой?
Даже азотные подкормки помогают лишь на короткое время. А всё потому, что причина — не в недостатке удобрений, а в почве.
Он не выносит кислой земли. Если грунт кислый — укроп начинает вянуть, краснеет, тормозит в росте. А вот нейтральная или слабощелочная почва — его идеальная среда. Именно там он пышнеет и благоухает.
Исправить ситуацию можно одним простым средством, которое давно у вас под рукой.
Всё, что вам нужно — древесная зола. Она мягко снижает кислотность и помогает растению "расправить плечи".
Влейте 1 литр тёплой воды
Добавьте 1 столовую ложку просеянной золы
Размешайте и дайте настояться 1-2 часа
Поливайте под корень — раз в 7-10 дней
Можно и по-простому: посыпать золу тонким слоем прямо на грядку перед поливом или дождём.
Почва становится ближе к нейтральной
Корни укропа начинают лучше усваивать калий и фосфор
Зелень становится ярче, аромат сильнее, рост — интенсивнее
Уже через неделю заметите, как растения преображаются: стебли крепнут, листва становится насыщенной, а укроп пахнет на весь участок.
Зола — отличная помощница, но в тени даже она не спасёт. Укропу нужно максимум солнца. И, конечно, регулярный полив — без переувлажнения.
Солнечное место, тёплый настой золы, и немного внимания — и ваш укроп превратится в настоящий зелёный фонтан.
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.