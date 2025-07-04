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Укроп стонет на грядке, а вы не слышите: одна ложка в лейке — и зелень оживает

Раствор золы поможет укрепить укроп и усилить аромат
1:59
Садоводство

Кажется, всё сделали правильно: посеяли вовремя, поливаете регулярно, света хватает. Но вместо пышной зелени — жидкие, бледные ниточки. Укроп не спешит радовать ароматом и силой?

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Даже азотные подкормки помогают лишь на короткое время. А всё потому, что причина — не в недостатке удобрений, а в почве.

Почему укроп капризничает

Он не выносит кислой земли. Если грунт кислый — укроп начинает вянуть, краснеет, тормозит в росте. А вот нейтральная или слабощелочная почва — его идеальная среда. Именно там он пышнеет и благоухает.

Исправить ситуацию можно одним простым средством, которое давно у вас под рукой.

Зола — щелочное спасение

Всё, что вам нужно — древесная зола. Она мягко снижает кислотность и помогает растению "расправить плечи".

Как приготовить настой:

  • Влейте 1 литр тёплой воды

  • Добавьте 1 столовую ложку просеянной золы

  • Размешайте и дайте настояться 1-2 часа

  • Поливайте под корень — раз в 7-10 дней

Можно и по-простому: посыпать золу тонким слоем прямо на грядку перед поливом или дождём.

Что происходит после полива золой

  • Почва становится ближе к нейтральной

  • Корни укропа начинают лучше усваивать калий и фосфор

  • Зелень становится ярче, аромат сильнее, рост — интенсивнее

Уже через неделю заметите, как растения преображаются: стебли крепнут, листва становится насыщенной, а укроп пахнет на весь участок.

Не забудьте про свет

Зола — отличная помощница, но в тени даже она не спасёт. Укропу нужно максимум солнца. И, конечно, регулярный полив — без переувлажнения.

Солнечное место, тёплый настой золы, и немного внимания — и ваш укроп превратится в настоящий зелёный фонтан.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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