Джунгли вместо ягод: спасаем малинник от вырождения

Назван способ восстановить плодоношение малины на старом участке

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда-то вы собирали ведра ароматной малины, а теперь вместо ягод — сплошные заросли и кислые мелочи?

Побеги — тонкие, спутанные, переплетённые, а урожай всё меньше?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малина

Не спешите списывать всё на старость кустов.

Причина куда прозаичнее — отсутствие обрезки. Причём не любой, а именно омолаживающей.

Почему малина стареет быстрее, чем должна

Малина даёт плоды только на побегах второго года жизни.

После сбора они больше не нужны — растение от них избавляется. Но если не помочь, эти отмершие ветви остаются на месте, превращая малинник в джунгли.

Что происходит:

Старые побеги заслоняют свет молодым

Оттягивают питание на себя

Становятся рассадником болезней и вредителей

Молодые побеги вынуждены пробиваться сквозь эту гущу, становятся слабыми и неспособными на приличный урожай.

Что делать: полная чистка

Правильный момент — поздняя осень после листопада или ранняя весна до распускания почек.

Понадобятся:

Острый секатор

Перчатки

Немного решимости

Шаги:

Вырежьте все отплодоносившие побеги под корень. Они сухие, коричневые, с шелушащейся корой.

Среди молодой поросли оставьте только самые сильные и здоровые стебли:

Для обычной малины — 6-10 побегов на погонный метр

Для ремонтантной — 12-15 (если хотите два урожая)

Остальные — тонкие, кривые, повреждённые — вырезайте без жалости

Проредите середину куста, чтобы туда проникали свет и воздух

Финальные штрихи

Сожгите все срезанные побеги и старую мульчу. Там зимуют вредители.

Оставшиеся кусты подкормите: подойдёт зола или комплексное удобрение

Мульчируйте свежим материалом — соломой, хвоей, корой

Уже следующим летом вы увидите, как кусты ожили, а через год — снова соберёте полные чаши сладкой малины.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

