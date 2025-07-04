Джунгли вместо ягод: спасаем малинник от вырождения

Когда-то вы собирали ведра ароматной малины, а теперь вместо ягод — сплошные заросли и кислые мелочи?
Побеги — тонкие, спутанные, переплетённые, а урожай всё меньше?
Не спешите списывать всё на старость кустов.
Причина куда прозаичнее — отсутствие обрезки. Причём не любой, а именно омолаживающей.
Малина даёт плоды только на побегах второго года жизни.
После сбора они больше не нужны — растение от них избавляется. Но если не помочь, эти отмершие ветви остаются на месте, превращая малинник в джунгли.
Что происходит:
Старые побеги заслоняют свет молодым
Оттягивают питание на себя
Становятся рассадником болезней и вредителей
Молодые побеги вынуждены пробиваться сквозь эту гущу, становятся слабыми и неспособными на приличный урожай.
Правильный момент — поздняя осень после листопада или ранняя весна до распускания почек.
Понадобятся:
Острый секатор
Перчатки
Немного решимости
Шаги:
Вырежьте все отплодоносившие побеги под корень. Они сухие, коричневые, с шелушащейся корой.
Среди молодой поросли оставьте только самые сильные и здоровые стебли:
Остальные — тонкие, кривые, повреждённые — вырезайте без жалости
Проредите середину куста, чтобы туда проникали свет и воздух
Сожгите все срезанные побеги и старую мульчу. Там зимуют вредители.
Оставшиеся кусты подкормите: подойдёт зола или комплексное удобрение
Мульчируйте свежим материалом — соломой, хвоей, корой
Уже следующим летом вы увидите, как кусты ожили, а через год — снова соберёте полные чаши сладкой малины.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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