Не навоз и не зола: вот что добавляют в воду, чтобы чеснок налился

Специалисты уточнили, чем поливать чеснок в начале июля для урожая

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Самый важный момент для озимого чеснока наступает в июле. Головки наливаются, зубки формируются, и от вашего ухода зависит, какими они будут — рыхлыми или внушительными.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Многие огородники в этот период хватаются за удобрения, не жалея ни настоев, ни гранул. А зря. Иногда работает куда более простое средство, которое давно пылится у вас на кухне.

Не торопитесь с покупками — возьмите обычную соль

Да, ту самую — крупную поваренную. Без йода, без добавок, без маркетинга. Именно она может кардинально изменить ситуацию на грядке. И нет, это не способ "засолить" урожай.

Слабый соляной раствор действует как стимулятор роста и как щит от вредителей. Он помогает чесноку быстрее и лучше усваивать питательные вещества, особенно азот, и устраняет невидимых врагов — нематод и личинок, которые питаются у корней.

Как правильно приготовить раствор

Ничего сложного:

Возьмите 2 столовые ложки соли (крупной, не йодированной)

Растворите в 10 литрах тёплой воды

Тщательно перемешайте, чтобы не осталось кристаллов

Полученным раствором нужно поливать под корень, ориентируясь на расход: 1 ведро на 1,5-2 кв. м грядки.

Лучшее время для процедуры — начало июля, когда растение активно формирует зубки. Одного такого полива вполне достаточно!

Почему это действительно работает

Соль создаёт мягкий стресс, который мобилизует внутренние силы растения. Она повышает проницаемость клеток, что облегчает поступление влаги и микроэлементов. Одновременно она угнетает паразитов, которые мешают росту.

После полива вы заметите:

Листья становятся насыщенно-зелёными и упругими

Головки начинают быстро наливаться

Зубки становятся плотнее и крупнее

Главное — не переборщить

Слишком крепкий раствор может повредить корни и испортить почву. Не увеличивайте концентрацию "на глаз" — одного грамотного полива в нужное время будет достаточно для ощутимого результата.

Проверьте сами — чеснок отблагодарит вас урожаем, который приятно удивит даже опытных соседей по даче.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



