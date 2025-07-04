Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электромобили: дёшево на старте, дорого при замене батареи
Одна цифра — весь отпуск под угрозой: семья не улетела в Египет
5 шагов к идеальной домашней Нутелле: простой рецепт, который не может не получиться
Клещи атакуют: какие препараты работают, а какие просто красивая этикетка
Ким Кардашьян впервые рассказала о смерти подруги детства Линдси Мэй: чат опустел
Если кожа краснеет после умывания, вы точно допускаете одну из этих ошибок
Как Китай захватывает рынок редкоземельных металлов
Профессор Шестаков назвал симптом, указывающий на онкологию желудка
Не астероид, не зонд: что на самом деле летит сквозь Солнечную систему

Не дайте жаре убить урожай: эти советы по поливу помогут в условиях засухи

Засуха угрожает вашему саду: как не потерять урожай плодовых деревьев
3:19
Садоводство » Деревья и кустарники

Июль — это время, когда многие регионы сталкиваются с жарой и недостатком осадков. Засуха может негативно сказаться на плодовых деревьях, которые нуждаются в достаточном количестве влаги для нормального роста и плодоношения.

плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License
плодовые деревья

Почему полив важен в засуху?

Плодовые деревья, такие как яблони, груши и вишни, требуют постоянного поступления влаги, особенно в период активного роста и формирования плодов. Недостаток воды может привести к:

  • Снижению урожайности: плоды могут не завязываться или опадать.
  • Проблемам с качеством плодов: фрукты могут быть мелкими, водянистыми или невкусными.
  • Ухудшению состояния дерева: деревья могут стать уязвимыми к болезням и вредителям.

Как определить необходимость полива?

Прежде чем начинать полив, важно определить, нуждаются ли ваши деревья в воде. Вот несколько признаков:

  • Сухая почва: проверьте верхний слой почвы на глубину 5-10 см. Если он сухой, пора поливать.
  • Состояние листьев: если листья начинают желтеть или скручиваться, это может быть признаком недостатка влаги.
  • Опадание плодов: если плоды начинают опадать преждевременно, это может указывать на стресс от нехватки воды.

Методы полива

Существует несколько способов полива плодовых деревьев в условиях засухи:

  • Капельный полив: это наиболее эффективный метод, который позволяет доставлять воду непосредственно к корням. Капельный полив минимизирует испарение и обеспечивает глубокое увлажнение почвы.
  • Полив под корень: используйте шланг или лейку для полива непосредственно под дерево. Это позволяет воде быстро проникать в почву.
  • Мульчирование: нанесите слой мульчи (сена, соломы, древесной щепы) вокруг основания дерева. Мульча помогает удерживать влагу в почве и предотвращает её перегрев.

Рекомендации по поливу

  • Частота полива: в зависимости от состояния почвы и погоды, поливайте деревья раз в неделю или чаще, если жара особенно сильная.
  • Объём воды: для взрослых деревьев рекомендуется использовать от 30 до 50 литров воды за один раз. Молодые деревья требуют меньше — около 10-20 литров.
  • Время полива: поливайте утром или вечером, чтобы минимизировать испарение воды.

Дополнительные советы

  • Проверка системы дренажа: убедитесь, что вода не застаивается вокруг корней. Это может привести к гниению корней.
  • Удобрения: избегайте применения удобрений в условиях стресса от засухи. Это может ухудшить состояние дерева.
  • Регулярный мониторинг: следите за состоянием деревьев и почвы, чтобы своевременно реагировать на изменения.

Полив плодовых деревьев в июльскую засуху — это важная задача для садоводов. Правильный подход к увлажнению поможет сохранить здоровье деревьев и обеспечить хороший урожай. Не забывайте следить за состоянием ваших растений и адаптировать методы полива в зависимости от погодных условий и потребностей деревьев.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Наша планета готовится к космическому манёвру
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Раньше цыгане так ходили: образ Ксении Собчак поразил публику
Так вы очистите сетку двери за 10 минут
Рыбное предприятие в Дагестане под следствием: 403 тонны немаркированной кильки
Дочь Абдулова подтвердила отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым: подробности романа
Новые правила для водителей и пешеходов на зебре
Священная вода Чили: мистическое озеро, куда ведёт дорога через облака
Парадокс Красной планеты: открытие Curiosity объяснило гибель марсианской атмосферы
Секреты успешного сбора клубники: избегайте этих ошибок
Планета без людей — и вот кто первым начнёт делить территорию
Леонид Агутин прервал концерт из-за потерянного обручального кольца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.