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Устали от плохого урожая? Узнайте, как правильно ухаживать за малиной после сбора

Не допускайте ошибок после сбора малины: советы для крепких кустов
3:06
Садоводство » Деревья и кустарники

Для того, чтобы обеспечить здоровье малины и хороший урожай в следующем сезоне, необходимо провести ряд важных мероприятий сразу после сбора ягод. Не игнорируйте эти рекомендации, и ваши малина будут радовать вас снова и снова.

Чёрная малина
Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Чёрная малина

Уборка территории

Первым делом после сбора урожая следует провести уборку участка. Удалите все остатки растений, включая ветки, листья и перезревшие ягоды. Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей, которые могут зимовать в растительных остатках.

Обрезка

После сбора урожая малины рекомендуется провести обрезку. Удалите все старые, отмершие и поврежденные побеги. Если у вас ремонтантная малина, вы можете обрезать все побеги до уровня почвы, так как она плодоносит на новых побегах. Для обычной малины оставьте сильные однолетние побеги, которые будут плодоносить в следующем году.

Подкормка

После сбора ягод растения нуждаются в питательных веществах для восстановления. Используйте органические удобрения, такие как компост или перегной, которые обогатят почву. Также можно внести минеральные удобрения, содержащие калий и фосфор, что поможет укрепить корневую систему и подготовить растения к зиме.

Полив

Не забывайте о поливе! После сбора урожая малина нуждается в достаточном количестве влаги, особенно если лето было сухим. Убедитесь, что растения получают достаточно воды, чтобы поддержать их здоровье и подготовить к зимнему периоду.

Защита от болезней и вредителей

Профилактика болезней и вредителей — важный этап после сбора урожая. Обработайте растения специальными препаратами или настойками на основе натуральных компонентов (например, чеснока или перца). Это поможет защитить малину от потенциальных угроз в будущем.

Мульчирование

Мульчирование почвы вокруг растений помогает сохранить влагу, подавляет рост сорняков и улучшает структуру почвы. Используйте органические материалы, такие как солома, опилки или листья. Мульча также защитит корни малины от холода зимой.

Подготовка к зиме

В зависимости от климата вашего региона, может потребоваться дополнительная защита растений на зиму. В северных районах рекомендуется укрывать малину с помощью агроволокна или лапника. Это поможет сохранить растения от сильных морозов и зимних ветров.

Сбор урожая малины — это только половина дела. Чтобы обеспечить здоровый рост растений и высокий урожай в следующем сезоне, не забывайте о необходимых действиях после сбора ягод. Уборка территории, обрезка, подкормка, полив, защита от вредителей, мульчирование и подготовка к зиме — все эти рекомендации помогут вам вырастить крепкие и продуктивные кусты малины. 

Уточнения

Малина  — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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