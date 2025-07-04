Томаты цветут, но не плодоносят: вот что не так с кустом

Урожай томатов под угрозой: причиной названо отсутствие пасынкования

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кусты томатов пышные, зелёные, в цвету — глаз радуется. Кажется, что скоро настанет пора сбора ведрами. Но проходит неделя за неделей, цветы опадают, а завязей почти нет.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томат

Вы всё сделали по инструкции: высадили в тёплую почву, поливали, подкармливали, ухаживали. Так в чём же дело?

Оказывается, дело не в погоде и не в нехватке пчёл, как многие считают. Причина глубже — томат просто не справляется с нагрузкой, которую мы на него возложили.

Почему куст "зажимает" плоды

Растение тратит колоссальные усилия на наращивание листвы и образование новых цветочных кистей. А вот на формирование самих плодов у него уже не остаётся сил. Итог — буйство зелени, но практически без урожая.

Выход есть — и он в ваших руках. Буквально.

Формировка — залог урожая

Одна из самых частых причин скудного урожая — отсутствие формировки. Без неё куст становится зарослями, где цветы мельчают, завязь осыпается, а сроки созревания сдвигаются до холодов.

Особенно важно проводить формировку у индетерминантных (высокорослых) сортов, но и детерминантным (низкорослым) она часто идёт на пользу.

Как формировать правильно

Удаляйте пасынки — боковые побеги, растущие из пазух листьев. Делать это лучше регулярно, раз в неделю, пока они не превысили 5 см. Маленькие пасынки легко отщипываются пальцами.

Оставляйте главный стебель — или 2-3, если используете схему формирования в несколько стволов.

Нормируйте количество кистей.

В открытом грунте средней полосы оптимально оставить 4-7 кистей на куст.

Верхушку рекомендуется прищипывать, чтобы растение не росло вверх, а направило силы на налив плодов.

В теплице кистей можно оставить больше, но принцип тот же — равновесие между ростом и плодоношением.

Зачем удалять нижние листья

Старые листья внизу, особенно те, что касаются земли или закрывают плоды от солнца, следует убирать. Это улучшает проветривание, снижает риск грибковых заболеваний и позволяет плодам лучше наливаться и дозревать.

Кажется варварством — отрывать живые побеги и цветы? Но без этого куст просто не сможет "прокормить" будущие плоды.

Ваша рука — это главный инструмент урожая. Не бойтесь им воспользоваться.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

