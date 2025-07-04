Томаты цветут, но не плодоносят: вот что не так с кустом

Кусты томатов пышные, зелёные, в цвету — глаз радуется. Кажется, что скоро настанет пора сбора ведрами. Но проходит неделя за неделей, цветы опадают, а завязей почти нет.
Вы всё сделали по инструкции: высадили в тёплую почву, поливали, подкармливали, ухаживали. Так в чём же дело?
Оказывается, дело не в погоде и не в нехватке пчёл, как многие считают. Причина глубже — томат просто не справляется с нагрузкой, которую мы на него возложили.
Растение тратит колоссальные усилия на наращивание листвы и образование новых цветочных кистей. А вот на формирование самих плодов у него уже не остаётся сил. Итог — буйство зелени, но практически без урожая.
Выход есть — и он в ваших руках. Буквально.
Одна из самых частых причин скудного урожая — отсутствие формировки. Без неё куст становится зарослями, где цветы мельчают, завязь осыпается, а сроки созревания сдвигаются до холодов.
Особенно важно проводить формировку у индетерминантных (высокорослых) сортов, но и детерминантным (низкорослым) она часто идёт на пользу.
Удаляйте пасынки — боковые побеги, растущие из пазух листьев. Делать это лучше регулярно, раз в неделю, пока они не превысили 5 см. Маленькие пасынки легко отщипываются пальцами.
Оставляйте главный стебель — или 2-3, если используете схему формирования в несколько стволов.
Нормируйте количество кистей.
В теплице кистей можно оставить больше, но принцип тот же — равновесие между ростом и плодоношением.
Старые листья внизу, особенно те, что касаются земли или закрывают плоды от солнца, следует убирать. Это улучшает проветривание, снижает риск грибковых заболеваний и позволяет плодам лучше наливаться и дозревать.
Кажется варварством — отрывать живые побеги и цветы? Но без этого куст просто не сможет "прокормить" будущие плоды.
Ваша рука — это главный инструмент урожая. Не бойтесь им воспользоваться.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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