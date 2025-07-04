4 вида растений, которые выживут в раскаленной земле — садоводы еще не знают об этом трюке
Летние цветы, которые переносят жару и цветут до осени: астры, рудбекии, космеи, гелении
2:09
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04.07.2025 16:18
Многие любители садоводства совершают одну и ту же ошибку при посадке летних цветов. В результате — увядшие лепестки, пересохшая земля и трата времени впустую. Но всё можно исправить, если знать один важный принцип.
Фото: commons.wikimedia.org by 3268zauber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветы
Какие растения не боятся жары
Если вы хотите, чтобы клумба цвела всё лето, выбирайте засухоустойчивые виды. Они требуют минимум воды, но дают максимум цвета:
Астры — цветут до осени, стойко переносят жару
Рудбекии — солнечные соцветия, привлекающие опылителей
Космеи — неприхотливы, долго цветут
Гелении — яркие оттенки, легко приживаются даже на сухой почве
Кроме красоты, такие растения помогают сохранить биоразнообразие, привлекая полезных насекомых.
Подготовка почвы: секреты устойчивости
Перед посадкой важно не просто выкопать лунки, а создать условия, в которых цветы будут устойчивы к жаре:
Обеспечьте дренаж — чтобы вода не застаивалась у корней
Мульчируйте — слой мульчи удерживает влагу и не даёт сорнякам разрастаться
Сажайте глубже — так корневая система развивается лучше и достаёт воду из глубины
Эти шаги позволят растению адаптироваться даже в самые жаркие недели.
Как правильно поливать летом
Не количество воды, а способ полива имеет значение:
Поливайте рано утром, пока солнце не испарило влагу
Избегайте вечернего полива, чтобы не создавать влажную среду для грибков
Используйте капельный полив — он точечно увлажняет корни без потерь
Такой подход не только экономит воду, но и защищает цветы от болезней.
Уход, который не отнимает сил
Даже самые неприхотливые растения нуждаются в минимальном внимании:
Удаляйте увядшие цветки, чтобы стимулировать новые бутоны
Следите за вредителями — лучше обнаружить их на ранней стадии
При необходимости обрезайте, чтобы сохранить форму и стимулировать рост
В результате вы получите устойчивую, яркую клумбу без лишних усилий.
Уточнения
( Цвето́к множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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