Подкормка не та — и весь куст уходит в листву: как не остаться с зеленью вместо урожая

Перцы на вашем участке: как вовремя подкормить их в июле для щедрого урожая

4:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Середина лета — это решающий момент для перцев. В июле начинается активное плодоношение, и от правильного ухода зависит не только количество, но и качество урожая. Если питательных веществ не хватает, кусты теряют силу, завязи осыпаются, а сами плоды вырастают мелкими и безвкусными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Перец

Но и перекорм тоже опасен: особенно избыток азота, который заставляет растение наращивать зелёную массу в ущерб плодам. Рассказываем, как правильно и чем именно подкормить перцы в июле, чтобы добиться максимального результата.

Что нужно перцу в июле

Если весной перцам был важен азот для роста листьев и стеблей, то в июле приоритет меняется:

Калий — отвечает за налив, цвет, вкус и аромат плодов.

Фосфор — укрепляет корни и помогает плодам вызревать.

Кальций — предотвращает вершинную гниль.

Бор — способствует опылению и завязыванию плодов.

Магний — помогает эффективно работать фотосинтезу.

Дефицит выражается в скручивании листьев, неестественном окрасе, остановке роста и осыпании завязей.

Натуральные подкормки

Если вы за органику, вот чем можно подкормить перцы:

Зольный настой — 200 г золы на 10 л воды, настаивать 2–3 дня. Богат калием, используется по 0,5–1 л на куст.

Коровяк — 1 л настоя на 10–12 л воды. Содержит не только азот, но и фосфор с калием.

Травяной настой — крапива, одуванчик, окопник. Настаивают 7–14 дней, разводят 1:10.

Эти растворы питают и защищают растение, при этом не перегружают почву.

Минеральные удобрения: точный подход

Для точного восполнения дефицита лучше использовать готовые смеси:

Сульфат калия — 15–20 г на 10 л воды. Безопасен, легко усваивается.

Двойной суперфосфат — 20–30 г на 10 л воды. Лучше настаивать в горячей воде.

Комплексные смеси — подойдут специальные составы для паслёновых: «Агрикола», «Фертика Овощная», «Кристалон Оранжевый».

Минералка действует быстро и помогает даже при острых симптомах дефицита.

Подкормки через листья

Когда корни работают плохо из-за жары, засухи или переувлажнения, спасают внекорневые обработки:

Борная кислота — 1–2 г на 10 л воды. Укрепляет завязи.

Кальциевая селитра — 15–20 г на 10 л. Профилактика гнили.

Сульфат магния — 15–20 г на 10 л. Для поддержки фотосинтеза.

Обрабатывать нужно утром или вечером, с обеих сторон листа, мелким распылом.

График подкормок на июль

Первая декада

Полив суперфосфатом и сульфатом калия.

Внекорневая обработка бором.

Вторая декада

Подкормка зелёным удобрением или комплексной смесью.

Внекорневая подкормка кальцием.

Третья декада

Раствор золы или сульфат калия.

Повторная обработка борной кислотой, если ещё есть завязи.

Следи за реакцией растений — если кусты сильные и завязей много, можно сократить число подкормок.

Типичные ошибки при уходе

Много азота — куст растёт, но не плодоносит.

Холодные растворы — стресс для корней.

Полив по сухой почве — обжигает корни.

Опрыскивания под солнцем — ожоги на листьях.

Слепое внесение удобрений — всегда ориентируйся на состояние растений.

Следите за состоянием листьев, завязей и самих плодов — они подскажут, чего не хватает. А регулярные наблюдения и точные подкормки сделают ваш урожай не только щедрым, но и вкусным. Перцы отблагодарят заботой — яркими, сладкими и сочными плодами, которые украсят любое блюдо.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

