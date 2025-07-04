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Подкормка не та — и весь куст уходит в листву: как не остаться с зеленью вместо урожая

Перцы на вашем участке: как вовремя подкормить их в июле для щедрого урожая
4:19
Садоводство

Середина лета — это решающий момент для перцев. В июле начинается активное плодоношение, и от правильного ухода зависит не только количество, но и качество урожая. Если питательных веществ не хватает, кусты теряют силу, завязи осыпаются, а сами плоды вырастают мелкими и безвкусными.

Перец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перец

Но и перекорм тоже опасен: особенно избыток азота, который заставляет растение наращивать зелёную массу в ущерб плодам. Рассказываем, как правильно и чем именно подкормить перцы в июле, чтобы добиться максимального результата.

Что нужно перцу в июле

Если весной перцам был важен азот для роста листьев и стеблей, то в июле приоритет меняется:

  • Калий — отвечает за налив, цвет, вкус и аромат плодов.

  • Фосфор — укрепляет корни и помогает плодам вызревать.

  • Кальций — предотвращает вершинную гниль.

  • Бор — способствует опылению и завязыванию плодов.

  • Магний — помогает эффективно работать фотосинтезу.

Дефицит выражается в скручивании листьев, неестественном окрасе, остановке роста и осыпании завязей.

Натуральные подкормки

Если вы за органику, вот чем можно подкормить перцы:

  • Зольный настой — 200 г золы на 10 л воды, настаивать 2–3 дня. Богат калием, используется по 0,5–1 л на куст.

  • Коровяк — 1 л настоя на 10–12 л воды. Содержит не только азот, но и фосфор с калием.

  • Травяной настой — крапива, одуванчик, окопник. Настаивают 7–14 дней, разводят 1:10.

Эти растворы питают и защищают растение, при этом не перегружают почву.

Минеральные удобрения: точный подход

Для точного восполнения дефицита лучше использовать готовые смеси:

  • Сульфат калия — 15–20 г на 10 л воды. Безопасен, легко усваивается.

  • Двойной суперфосфат — 20–30 г на 10 л воды. Лучше настаивать в горячей воде.

  • Комплексные смеси — подойдут специальные составы для паслёновых: «Агрикола», «Фертика Овощная», «Кристалон Оранжевый».

Минералка действует быстро и помогает даже при острых симптомах дефицита.

Подкормки через листья

Когда корни работают плохо из-за жары, засухи или переувлажнения, спасают внекорневые обработки:

  • Борная кислота — 1–2 г на 10 л воды. Укрепляет завязи.

  • Кальциевая селитра — 15–20 г на 10 л. Профилактика гнили.

  • Сульфат магния — 15–20 г на 10 л. Для поддержки фотосинтеза.

Обрабатывать нужно утром или вечером, с обеих сторон листа, мелким распылом.

График подкормок на июль

Первая декада

  • Полив суперфосфатом и сульфатом калия.

  • Внекорневая обработка бором.

Вторая декада

  • Подкормка зелёным удобрением или комплексной смесью.

  • Внекорневая подкормка кальцием.

Третья декада

  • Раствор золы или сульфат калия.

  • Повторная обработка борной кислотой, если ещё есть завязи.

Следи за реакцией растений — если кусты сильные и завязей много, можно сократить число подкормок.

Типичные ошибки при уходе

  • Много азота — куст растёт, но не плодоносит.

  • Холодные растворы — стресс для корней.

  • Полив по сухой почве — обжигает корни.

  • Опрыскивания под солнцем — ожоги на листьях.

  • Слепое внесение удобрений — всегда ориентируйся на состояние растений.

Следите за состоянием листьев, завязей и самих плодов — они подскажут, чего не хватает. А регулярные наблюдения и точные подкормки сделают ваш урожай не только щедрым, но и вкусным. Перцы отблагодарят заботой — яркими, сладкими и сочными плодами, которые украсят любое блюдо.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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