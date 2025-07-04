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Кабачки гниют один за другим, будто сговорились: что происходит и как спасти урожай

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4:15
Садоводство

Кабачки обычно радуют огородников: растут быстро, плодоносят щедро и требуют минимум ухода. Но бывает, что уже налившиеся плоды начинают гнить прямо на кустах. Или, что ещё обиднее, загнивают крошечные завязи, не успевшие вырасти. Почему это происходит и как спасти урожай — разбираемся по пунктам.

Кабачок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачок

Основные причины гниения кабачков

Даже такая неприхотливая культура, как кабачок, может пострадать, если нарушены базовые правила агротехники. Вот наиболее частые причины, почему плоды начинают загнивать:

  • Нарушение севооборота. Кабачки нельзя сажать на одном и том же месте чаще одного раза в четыре года. В противном случае почва накапливает болезни.

  • Избыток влаги или азотных удобрений. Культура любит воду, но не лужи под корнями. Переувлажнение — одна из самых частых причин гнили.

  • Оставленные цветки. Если завязь начала расти, а цветок остался и попал под дождь, он может стать очагом гниения.

  • Грибковые заболевания. Особенно опасна мучнистая роса — болезнь быстро поражает плоды.

Почему гниют маленькие плоды

Молодые кабачки не менее уязвимы. Часто они загнивают из-за:

  • посадки на месте, где уже росли тыквенные;

  • расположения на южной или западной стороне участка;

  • похолодания, дождей и резких температурных перепадов;

  • дефицита йода или бора;

  • чрезмерно загущенных посадок;

  • старых листьев и бутонов, которые начинают подгнивать и заражают завязи;

  • избытка воды при поливе;

  • плохого опыления — особенно в пасмурную или холодную погоду;

  • заболеваний: мучнистая роса, белая гниль и другие.

Что делать, если кабачки начали гнить

Вот список мер, которые помогут остановить проблему и не остаться без урожая:

  • Прекратите поливы, если почва сырая. Лучше рыхлить каждый день, чтобы вода испарялась, а воздух поступал к корням.

  • Удалите гниющие плоды и старые листья. Так вы остановите распространение болезни.

  • Проредите посадки, если растения растут слишком плотно. Свет и воздух — лучшие союзники в борьбе с гнилью.

  • Поставьте укрытие, если ожидаются холода или затяжные дожди. Под агроволокном растения не замерзнут.

  • Используйте сидераты, если нет возможности сменить место посадки — овёс и пшеница улучшают почву.

Чем полить и как подкормить

Иногда дело в нехватке питания. Используйте следующие схемы:

  • 2 г йодистого калия на ведро воды — от дефицита йода;

  • 2 г борной кислоты на ведро воды — при нехватке бора;

  • 5 г суперфосфата и 3 г мочевины на 1 м² — через неделю после высадки рассады.

Эти меры помогут укрепить растение и предотвратить повторное загнивание.

Что делать при болезнях

Если проблема вызвана грибками, действовать нужно быстро:

  • Мучнистая роса проявляется белым налётом. Удалите поражённые листья и плоды, обработайте растения 1% раствором медного купороса или бордоской жидкости. Обработка допустима не позже, чем за 10 дней до сбора.

  • Белая гниль сначала поражает ботву, затем переходит на плоды. Обычно она развивается при остром дефиците калия. Обработайте сульфатом калия: 10 г на ведро воды.

Как не допустить гниения в будущем

Вот простые, но эффективные профилактические меры:

  • соблюдайте севооборот;

  • не загущайте посадки;

  • вовремя удаляйте старые листья и бутоны;

  • не злоупотребляйте поливами;

  • обеспечьте растения необходимыми микроэлементами;

  • рыхлите почву при переувлажнении;

  • при холодах используйте агроволокно и тёплые кирпичи.

Если всё делать вовремя, даже самый капризный сезон не испортит ваш урожай. Главное — следить за состоянием растений и быстро реагировать на тревожные сигналы.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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