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Пожелтели листья? Значит, огурцы уже на грани — причина кроется в неожиданных вещах

Не спешите поливать — желтизна на листьях огурцов может намекать на нечто другое
2:26
Садоводство

Пышная зелень, яркие плоды, аромат свежести — вот каким должен быть идеальный огурец. Но что делать, если листья вдруг начали желтеть? Это не просто косметический дефект, а сигнал, что растению срочно нужна помощь. Разберёмся, что именно может идти не так и как вернуть огурцам здоровье.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Влага: не слишком мало, не слишком много

Огурцы очень чувствительны к режиму полива. В жаркие дни они требуют обильного увлажнения — иначе начинается обезвоживание, и листья тут же сигнализируют об этом пожелтением. Но и переусердствовать не стоит. Переувлажнённая почва так же вредна, как и засуха — она нарушает дыхание корней и провоцирует болезни. Оптимально поливать утром или вечером, ориентируясь на температуру и состояние почвы.

Теснота — враг огурца

Слишком густая посадка — ещё одна причина пожелтения. Когда листва загущена, воздух не циркулирует, свет плохо проникает, а влажная среда становится идеальной для болезней. В таких условиях листья теряют силу и начинают бледнеть. Решение — прореживание, вертикальное выращивание и чистые грядки без сорняков.

Голодные растения — слабые растения

Недостаток питания — частая причина изменений в окрасе листьев. Особенно это касается азота и магния. Без них огурцы теряют насыщенный зелёный цвет, и появляются желтые пятна. Регулярная подкормка, особенно в период активного роста, решает проблему.

Грибки и плесень: коварные враги

Тёплая и влажная среда — идеальное условие для грибковых заболеваний. Плесень, мучнистая роса и другие болезни нередко начинают проявляться именно через пожелтение листьев. Предотвратить беду помогут простые меры: выращивание на шпалерах, проветриваемые посадки, полив строго под корень и профилактическая обработка.

Солнышко тоже может обжечь

Если рассада огурцов резко оказалась под открытым солнцем, листья могут пострадать от солнечных ожогов. Это особенно актуально при внезапном потеплении или после снятия укрытий. Чтобы избежать этого, растения нужно закалять постепенно, давая им время адаптироваться к условиям.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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