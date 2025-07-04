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Так делать нельзя: привычка, которая в жару уничтожает почву, корни и ваш урожай

Как сохранить влагу в жару: 5 шагов к успешному урожаю
2:22
Садоводство

На первый взгляд всё логично: жара, земля треснула — берём тяпку и идём спасать посадки. Но именно это, казалось бы, разумное действие может нанести непоправимый вред. Рыхление почвы в разгар лета — одна из самых опасных ошибок, которую совершают даже опытные дачники.

Грядка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грядка

Влага уходит мгновенно

Июльская жара превращает верхний слой почвы в раскалённую сковородку. Под ним ещё может сохраняться влага — но стоит взрыхлить землю, и вы вытаскиваете этот прохладный слой наружу. Результат — ускоренное испарение воды. Буквально за считаные минуты растения теряют последние капли влаги, на которые могли рассчитывать.

Это приводит к немедленным последствиям: листья вянут, рост останавливается, цветки и завязи осыпаются. А на выходе — мелкий урожай или вообще пустые грядки.

Корни страдают не меньше

Когда жара не отступает, растения пытаются адаптироваться — пускают молодые тонкие корешки ближе к поверхности, где ещё хоть немного влаги. Но именно в этот момент вы втыкаете в землю рыхлитель или тяпку и… рубите то, что ещё держало растение на плаву.

Повреждённые корни хуже впитывают воду и питание, стресс усиливается, и растения могут уже не восстановиться до конца сезона.

Что делать вместо рыхления

Выход есть, и он гораздо эффективнее. Забудьте о тяпке — займитесь мульчированием. Толстый слой (5-10 см) мульчи — например, из скошенной травы без семян, соломы, опилок или компоста — создаёт защитный барьер.

Мульча:

  • не даёт солнцу перегревать почву,

  • уменьшает испарение влаги,

  • сохраняет прохладу у корней,

  • подавляет сорняки,

  • постепенно превращается в удобрение.

Поливайте прямо под слой мульчи — влага будет уходить вглубь, а не испаряться. А рыхление отложите до пасмурного дня или хотя бы вечерней прохлады.

Пусть тяпка отдыхает

В июле тяпка может сыграть против вас. Сохранить урожай гораздо проще, если дать земле отдых, а себе — новую привычку. Мульча берёт на себя всю тяжёлую работу: сохраняет влагу, бережёт корни и делает землю мягкой без лишних усилий.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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