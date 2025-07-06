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Этот простой приём после сбора урожая клубники обеспечит сладкие ягоды в следующем сезоне

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Садоводство » Советы

Клубника — это одно из самых любимых летних лакомств, которое радует нас сладкими ягодами в течение теплых месяцев. Но что делать с кустами клубники после сбора урожая? Многие садоводы задумываются над тем, как правильно ухаживать за клубникой, чтобы она продолжала радовать их урожаем в будущем. 

Куст клубники
Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куст клубники

Обрезка листьев

После того как вы собрали ягоды клубники, важно провести санитарную обрезку. Удалите старые, засохшие и поврежденные листья, а также те, которые могут быть поражены болезнями. Это поможет растению сосредоточить силы на восстановлении и подготовке к следующему сезону.

  • Как делать: используйте острые садовые ножницы или секаторы, чтобы аккуратно срезать ненужные листья. Обрезка может помочь предотвратить распространение болезней и улучшить вентиляцию куста.

Удобрение после сбора урожая

Клубника нуждается в питательных веществах для восстановления после плодоношения. Удобрения помогут повысить плодородие почвы и улучшить будущий урожай.

  • Что использовать: после сбора ягод можно внести органические удобрения, такие как компост или перегной. Также подойдут специализированные минеральные удобрения, содержащие калий и фосфор, которые поддерживают растение в период восстановления.

Полив и мульчирование

После завершения сбора ягод следует обратить внимание на полив и состояние почвы. Клубника требует достаточного количеством влаги для активного роста и формирование новых цветочных почек.

  • Как поливать: поливайте клубнику регулярно, особенно в сухую погоду. Убедитесь, что водопроводная система или дождевая вода не попадают на листья, чтобы избежать грибковых заболеваний.
  • Мульчирование: используйте солому, опилки или специальную мульчу для защиты корней от пересыхания и подавления сорняков. Мульча также помогает поддерживать оптимальный уровень влаги в почве.

Контроль за вредителями и болезнями

Как и другие растения, клубника подвержена атакам вредителей и болезням. Постсборный уход включает в себя регулярный осмотр на наличие вредителей.

  • Что делать: проводите визуальный осмотр растений и обращайте внимание на признаки заболеваний (например, пятна на листьях). При необходимости используйте биологические или химические средства защиты, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей.

Пересадка и размножение

После сбора ягод у вас есть отличная возможность размножить клубнику. Удаление старых растений и добавление новых может обогатить ваш урожай в следующем году.

  • Как размножать: если у вас есть усы (побеги, которые появляются у клубники), обрезайте их и высаживайте в подготовленные лунки. Это позволит вам создать новые кусты, которые начнут плодоносить в следующем сезоне.

Подготовка к зиме

Забота о клубнике не заканчивается после сбора ягод; стоит обратить внимание на подготовку растений к зимнему периоду.

  • Что делать: важно убрать все растительные остатки и не допустить их накопления, так как это может привести к заболеваниям. Позаботьтесь о мульчировании, чтобы защитить корневую систему от заморозков. Используйте укрытия, если ваши кусты не являются зимостойкими.

Уход за клубникой после сбора урожая — это важный этап, который влияет на будущий урожай. Своевременная обрезка, удобрение, полив, контроль за болезнями и вредителями, а также размножение — все это поможет вашим кустам клубники восстановиться и подготовиться к следующему сезону. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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